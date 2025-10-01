जूता चुराई में मिले 1 लाख 11 हज़ार रुपए, टीवी स्तर Avika Gor और Milind Chandwani की शादी ने बटोरी खूब अटेंशन!

Avika Gor and Milind Chandwani Wedding: टीवी की एक्ट्रेस अविका गोर (Avika Gor), जिन्हें बालिका वधू और ससुराल सिमर का जैसे शो में देखा जाता है, ने हाल ही में अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी (Milind Chandwani) से शादी की। खास बात यह रही कि यह शादी रियलिटी शो Pati Patni Aur Panga में हुई।

शादी के दौरान एक्ट्रेस हीना खान भी मौजूद थीं। उन्होंने मज़े के साथ बताया कि जूता चोरी के रिवाज में उन्हें कितने पैसे मिले। हीना ने कहा, “ईशा और मैंने जूता चोरी किया, हमें 1 लाख 11 हजार रुपये मिले। हम बहुत खुश हैं।” उन्होंने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया। ईशा ने जवाब में लिखा, “Plan successful।”

शादी का समारोह और मेहमान

अविका गोर ने पहले ही बताया था कि उनका Colors TV से खास रिश्ता है, इसलिए उन्होंने अपनी शादी शो पर ही कराई। शादी के सभी रस्म‑रिवाज हल्दी, संगीत, मेहंदी और विवाह शो पर ही पूरे हुए।

शादी में कई टीवी स्टार्स शामिल हुए। मेहमानों में हीना खान–रॉकी जैस्वाल, रुबिना दिलाइक–अभिनव शुक्ला, गुरमीत चौधरी–देबिना बनर्जी, सुदेश लहरी–ममता लहरी, स्वरा भास्कर–फहाद अहमद, गीता फोगाट–पवन कुमार, ईशा मलवियां–अभिषेक कुमार शामिल थे। होस्ट के रूप में सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी थे। इसके अलावा विशेष अतिथि के रूप में कृष्णा अभिषेक, फ़राह ख़ान, राखी सावंत और समार्थ जुरेल भी मौजूद रहे।

दूल्हा-दुल्हन की सुंदरता

शादी के बाद अविका गोर और मिलिंद चंदवानी ने पपराजी के लिए पोज दिया। अविका गोर लाल ब्राइडल लेहंगा और एमराल्ड ज्वैलरी में बहुत खूबसूरत दिखीं। मिलिंद चंदवानी ने गोल्डन शेरवानी पहनकर उनकी जोड़ी को परफेक्ट बनाया। दंपति ने पपराजी को मिठाई भी बांटी।

अविका गोर और मिलिंद चंदवानी की कहानी

अविका गोर और मिलिंद चंदवानी की मुलाकात 2020 में हैदराबाद के दोस्तों के जरिए हुई। अविका ने बताया कि शुरू में मिलिंद ने छह महीने तक दोस्ती निभाई, जिससे उनका रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत हुआ। अविका को शुरू से ही अपने दिल का भरोसा था। दोनों ने जून 2025 में सगाई की और 30 सितंबर 2025 को शादी की।

इस शादी ने टीवी और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। अविका और मिलिंद की जोड़ी ने सभी को अपनी खुशियों में शामिल किया और नए जीवन की शुरुआत की।