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‘एक्ट्रेस को आज भी कम आंका जाता है’, बॉलीवुड में फीस असमानता को लेकर भड़कीं कृति सैनन, छलका दर्द

Kriti Sanon: हाल ही में अभिनेत्री कृति सैनन ने खुलासा किया कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस को अक्सर कम फीस स्वीकार करने का दबाव बनाया जाता है. उनके मुताबिक, यह स्थिति दिखाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में पितृसत्तात्मक सोच आज भी गहराई तक मौजूद है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 10, 2026 11:36:15 AM IST

कृति सैनन ने फिल्मों में फीस असमानता पर की बात
कृति सैनन ने फिल्मों में फीस असमानता पर की बात


बॉलीवुड में अक्सर महिला और पुरुष कलाकारों के बीच फीस को लेकर चर्चा होती रहती है. कहा जाता है कि एक्ट्रेस को अभिनेताओं की तुलना में कम फीस दी जाती है. अब इस मुद्दे पर कृति सैनन भड़कती नजर आ रही हैं. उन्होंने  बताया कि जब फिल्मों का बजट कम किया जाता है, तो अक्सर महिला कलाकार की फीस कम कर दी जाती है, जबकि पुरुष मुख्य कलाकार को अच्छी-खासी रकम मिल जाती है. जानिए कृति सैनन ने क्या-क्या कहा. 

महिला कलाकारों की फीस कम कर दी जाती है

हाल ही में एक्ट्रेस कृति सैनन जीक्यू के साथ एक इंटरव्यू में शामिल हुईं. वहां बातचती के दौरान उन्होंने बॉलीवुड में फीस असमानता को लेकर बात की. अभिनेत्री ने बताया, ‘जब निर्माताओं को खर्च कम करना पड़ता है, तो वे अक्सर महिला मुख्य अभिनेत्री की फीस कम कर देते हैं, भले ही बजट का एक बड़ा हिस्सा पुरुष अभिनेता को जाता हो.’ उन्होंने आगे कहा, ‘पितृसत्ता अभी भी इस उद्योग में गहराई से समाई हुई है, और हमें समानता की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना होगा.’

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सेट पर होते हैं अलग व्यवहार

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘यह छोटी-छोटी बातों में भी दिखाई देती है. उदाहरण के लिए, फिल्म सेट पर अक्सर यह देखने की प्रवृत्ति होती है कि महिला अभिनेत्री पहले तैयार है या नहीं, ताकि पुरुष अभिनेता को इंतजार न करना पड़े. यह बिना सोचे समझे होता है, लेकिन इसे बदलना जरूरी है.’

शुरुआती दौर में होती थी दिक्कत

कृति सैनन ने बताया कि इन समस्याओं को उन्होंने शुरुआती करियर के दौरान ही उठाने की कोशिश की थी, लेकिन मुश्किलें होती थीं. उन्होंने कहा, ‘मैंने हमेशा अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की है, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में हर बात खुलकर कहना मुश्किल था. मुझे छोटी-छोटी बातें याद हैं, जैसे कि एक पुरुष सह-कलाकार, जो मुझसे सीनियर नहीं था, उसे बेहतर कार मिल जाना. बेशक, बात कार की नहीं थी, बल्कि बराबरी का सम्मान पाने की थी. आज के ज़माने में ज़्यादातर निर्माता और निर्देशक प्रगतिशील हैं, लेकिन ये भेदभाव आज भी मौजूद हैं.’

एक नजर कृति सैनन के करियर पर

कृति सैनन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म नेनोक्कडाइन से की थी. इसके बाद उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म हीरोपंती के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा. कृति का कहना है कि उनका यह सफर धीरे-धीरे आगे बढ़ने और लगातार खुद को बेहतर बनाने का रहा है. अब कृति निर्देशक होमी अदजानिया की फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. यह फिल्म 19 जून 2026 को रिलीज होने वाली है.

Tags: bollywoodkriti sanon
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