जब शूटिंग के दौरान इस एक्ट्रेस से हुई रेप की कोशिश, कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर घुसा शख्स और…

Archana Joglekar rape attempt: बात आज 80-90 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस रहीं अर्चना जोगलेकर (Archana Joglekar) की जिन्होंने ना सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया था. अर्चना ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि कथक डांस में महारत के लिए भी जानी जाती थीं. साल 1985 में अर्चना ने सबसे पहली बार मराठी फिल्मों से अपने करियार की शुरुआत की थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में फिल्म ‘संसार’ से डेब्यू किया था. फिल्म में राज बब्बर (Raj Babbar) और रेखा (Rekha) लीड रोल्स में थे. बहरहाल, आज हम आपको एक्ट्रेस अर्चना जोगलेकर की लाइफ से जुड़ी एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन एक पल के लिए आपका कलेजा भी सिहर जाएगा…

शूटिंग के दौरान हुई रेप की कोशिश

अपने दौर में अर्चना ना सिर्फ हिंदी फिल्मों बल्कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर रहीं थीं. इसी सिलसिले में वे उड़ीसा एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थीं. ये बात साल 1997 की बताई जाती है. अर्चना एक उड़िया फिल्म की शूटिंग के बाद अपने गेस्ट हाउस पहुंचीं थीं. इसी बीच पीछे-पीछे भुवना नाम का एक शख्स उनका ऑटोग्राफ लेने आ गया. अर्चना ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला यह शख्स अंदर आ गया और उनका रेप करने की कोशिश की. अर्चना खुद को बचाने के लिए जोर से चीखीं, होटल का स्टाफ फ़ौरन उनके रूम में आया लेकिन तब तक ये शख्स वहां से भाग गया.

घटना के बाद अर्चना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना के बाद अर्चना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी. वहीं, एक्ट्रेस का रेप करने की कोशिश में पकड़ाए शख्स भुवन को 13 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद डेढ़ साल की सजा हुई और उसके ऊपर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया गया. अब सवाल उठता है कि आज अर्चना कहां हैं ? तो आपको बता दें कि अर्चना बहुत समय पहले अमेरिका शिफ्ट हो गई थीं, वे वहां अपनी डांस एकेडमी चलाती हैं जिसमें बच्चों को कथक डांस की ट्रेनिंग दी जाती है. बताते हैं कि अर्चना की डांस एकेडमी लोगों के बीच बेहद पॉपुलर है.