किस एक्टर के घर 6 साल बाद गूंजी किलकारी, बधाइयों का लगा तांता
Home > मनोरंजन > किस एक्टर के घर 6 साल बाद गूंजी किलकारी, बधाइयों का लगा तांता

किस एक्टर के घर 6 साल बाद गूंजी किलकारी, बधाइयों का लगा तांता

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के एक्टर रोहित पुरोहित अब पिता बन चुके हैं. टीवी शोज में काम कर चुकीं जानी-मानी कलाकार पत्नी शीना बजाज ने नन्हे बेटे को जन्म दिया है. उनके घर 6 साल बाद किलकारी गूंजी हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 16, 2025 2:39:52 PM IST

Rohit Purohit & Sheena Bajaj Welcome Baby Boy
Rohit Purohit & Sheena Bajaj Welcome Baby Boy

Welcome Baby Boy: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अपने दमदार किरदार के लिए जाने जाने वाले एक्टर रोहित पुरोहित और उनकी पत्नी शीना बजाज शादी के 6 साल बाद अब माता-पिता (Parents) बन गए हैं. 15 सितंबर को शीना ने एक बेटे (Baby Boy) को जन्म दिया, जिसकी खबर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम (Instagram) पर अनोखे अंदाज में शेयर की है. 

मुश्किल था प्रेग्नेंसी का सफर

शीना बजाज के लिए यह प्रेग्नेंसी (Pregnancy) का सफर बाकी महिलाओं की तरह आसान नहीं रहा. उन्होंने ‘बॉम्बे टाइम्स'(Bombay Times) को बताया कि उन्हें इस दौरान कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी और उनका हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) भी बहुत कम था. एक दिन में उन्हें 7-7 इंजेक्शन तक लेने पड़े, जिसकी वजह से उन्हें लगातार उल्टी और जी मिचलाने की समस्या भी रहती थी. शीना बजाज ने इस सफर को ‘अब तक का सबसे मुश्किल सफर’ बताया है. 

YRKKH की कास्ट से मिली बधाई

रोहित पुरोहित को पिता बनने पर उनके ऑन-स्क्रीन (On Screen) परिवार ने भी ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं. दादी सा (अनीता राज), चाची सा (श्रुति रावत), और ऑन-स्क्रीन पत्नी अभिरा (समृद्धि शुक्ला) समेत पूरी टीम ने उन्हें इस नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी हैं. समृद्धि शुक्ला ने लिखा कि “तुम दोनों को बधाई. भगवान तुम दोनों को और इस छोटे प्यारे बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद दें.”

कपल ने अप्रैल में दी थी प्रेग्नेंसी की खबर

रोहित और शीना ने 22 जनवरी, 2019 को जयपुर में धूमधाम के साथ शादी की थी. 30 अप्रैल 2025 को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रेग्नेंसी का एलान किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें एक्टर रोहित पुरोहित भी नजर आ रहे थे. उनके हाथ में एक कार्ड था जिसमें लिखा था,‘मम्मी-पापा’ पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमें ‘आप सभी की प्रार्थना की जरूरत है. जिसपर शीना ने आगे लिखा था कि, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि प्रेग्नेंसी का यह फेज अच्छे से निकल जाए. मैं आपके साथ यह खबर साझा करके काफी खुश महसूस कर रही हूं.   

रोहित पुरोहित सीरियल में अक्षरा की बेटी अभीरा के पिता का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनके घर बेटे की किलकारी गूंजी है.

Tags: Actor Rohit Purohitentertainment newsSheena BajajWelcome Baby Boy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
किस एक्टर के घर 6 साल बाद गूंजी किलकारी, बधाइयों का लगा तांता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

किस एक्टर के घर 6 साल बाद गूंजी किलकारी, बधाइयों का लगा तांता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

किस एक्टर के घर 6 साल बाद गूंजी किलकारी, बधाइयों का लगा तांता
किस एक्टर के घर 6 साल बाद गूंजी किलकारी, बधाइयों का लगा तांता
किस एक्टर के घर 6 साल बाद गूंजी किलकारी, बधाइयों का लगा तांता
किस एक्टर के घर 6 साल बाद गूंजी किलकारी, बधाइयों का लगा तांता