Home > मनोरंजन > RajKummar Rao Birthday Special: पत्रलेखा को पहली नजर में लगे थे ‘क्रीपी’, आज बॉलीवुड के ‘ट्रांसफॉर्मेशन किंग’ हैं राजकुमार राव; बिना गॉडफादर के उड़ाया गर्दा!

RajKummar Rao Birthday Special: पत्रलेखा को पहली नजर में लगे थे ‘क्रीपी’, आज बॉलीवुड के ‘ट्रांसफॉर्मेशन किंग’ हैं राजकुमार राव; बिना गॉडफादर के उड़ाया गर्दा!

पत्रलेखा को कभी 'क्रीपी' लगने वाले राजकुमार राव आज बॉलीवुड के ट्रांसफॉर्मेशन किंग हैं. आज राजकुमार अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर जानिए एक्टर की अब तक की लाइफ जर्नी.

By: Kajal Jain | Published: August 31, 2026 10:24:49 AM IST

Raj Kummar Rao Birthday Special: पत्रलेखा को पहली नजर में लगे थे 'क्रीपी', आज बॉलीवुड के 'ट्रांसफॉर्मेशन किंग' हैं राजकुमार राव; बिना गॉडफादर के उड़ाया गर्दा!
Raj Kummar Rao Birthday Special: पत्रलेखा को पहली नजर में लगे थे 'क्रीपी', आज बॉलीवुड के 'ट्रांसफॉर्मेशन किंग' हैं राजकुमार राव; बिना गॉडफादर के उड़ाया गर्दा!


Raj Kummar Rao Birthday Special: बॉलीवुड के वर्सेटाइल और बेहतरीन कलाकारों में शुमार राजकुमार राव 31 अगस्त 2026 को अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं. एक छोटे से कस्बे से निकलकर बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले राजकुमार का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक तरफ जहां उनकी प्रोफेशनल लाइफ में ‘शाहिद’, ‘न्यूटन’ और ‘स्त्री’ जैसी शानदार फिल्मों ने उन्हें एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किंग बना दिया, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं है. उनकी पत्नी पत्रलेखा ने पहली बार उन्हें फिल्म ‘लव सेक्स और धोखा’ में देखकर ‘क्रीपी’ यानी डरावना और अजीब समझ लिया था, लेकिन आज वही जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक है. आइए जानते हैं राजकुमार राव के इस अनोखे सफर के बारे में विस्तार से.

जब पत्रलेखा को लगे थे ‘क्रीपी’

राजकुमार राव और पत्रलेखा की लव स्टोरी काफी फिल्मी और दिलचस्प है. पत्रलेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने राजकुमार को उनकी डेब्यू फिल्म ‘लव सेक्स और धोखा’ में देखा था, जिसमें उनका किरदार काफी अलग और इंटेंस था. उस फिल्म का असर पत्रलेखा के मन पर ऐसा था कि वह उन्हें रियल लाइफ में भी काफी डरावना और अजीब समझने लगी थीं. जब उन्हें एक विज्ञापन के सिलसिले में पुणे शूट पर जाने के लिए कहा गया, तो वह डर के मारे अपनी बहन को भी साथ लेकर गई थीं. लेकिन शूट के दौरान राजकुमार का काम के प्रति समर्पण, उनकी सादगी और एक्टिंग के लिए उनका पागलपन देखकर पत्रलेखा का नजरिया पूरी तरह बदल गया. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं, साल 2010 से डेटिंग शुरू हुई और आखिरकार 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में दोनों शादी के बंधन में बंध गए.

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नए किरदारों ने संजीदगी से निखारा

पुणे के FTII से एक्टिंग की पढ़ाई करने वाले राजकुमार राव ने साल 2010 में दिबाकर बनर्जी की फिल्म ‘लव सेक्स और धोखा’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्हें कई छोटे-छोटे रोल मिले, लेकिन ‘काई पो चे!’, ‘शाहिद’ और ‘क्वीन’ जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में उनकी एक अलग छवि पाई. खासकर ह्यूमन राइट वर्कर और वकील शाहिद आज़मी के जीवन पर बनी फिल्म ‘शाहिद’ ने यह साबित कर दिया कि राजकुमार किसी भी किरदार में पूरी तरह ढलने की काबिलियत रखते हैं. उन्होंने कभी एक फिक्स लीक पर चलना पसंद नहीं किया, बल्कि हर बार कुछ नया और चेलेंजिंग करने की कोशिश की.

ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किंग कहलाए राजकुमार 

राजकुमार राव को दूसरे एक्टर्स से जो चीज़ अलग बनाती है, वह है उनका हर फिल्म में खुद को पूरी तरह बदल लेना. फिल्म ‘ट्रैप्ड’ में उन्होंने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया जो एक अपार्टमेंट में बिना पानी और खाने के फंस जाता है, और इस फिल्म के ज्यादातर हिस्से में वह अकेले नजर आए. इसके अलावा ‘न्यूटन’ में एक ईमानदार सरकारी क्लर्क का किरदार हो या ‘ओमर्टा’ का डार्क कैरेक्टर, उन्होंने हर बार अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और एक्सेंट पर बेहद बारीकी से काम किया. राजकुमार का मानना है कि एक ही तरह के किरदार बार-बार करना उन्हें बोर कर देता है, इसलिए वह हमेशा प्रयोग करना पसंद करते हैं.

‘स्त्री’ से मिला कमर्शियल स्टारडम 

जहां ‘शाहिद’ और ‘न्यूटन’ जैसी फिल्मों ने उन्हें एक क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर बनाया, वहीं हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘स्त्री’ ने उन्हें मास ऑडियंस के बीच एक बड़ा कमर्शियल स्टार बना दिया. फिल्म में ‘विक्की’ के किरदार ने यह साबित कर दिया कि सीरियस और संजीदा एक्टिंग करने वाला यह एक्टर हंसाना भी बखूबी जानता है. अब राजकुमार राव के करियर का अगला बड़ा पड़ाव भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक है, जिसमें वह मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे. खुद सौरव गांगुली ने भी उनके एक्टिंग टेलेंट पर भरोसा जताया है. ‘लव सेक्स और धोखा’ के उस ‘क्रीपी’ लड़के से लेकर आज के ट्रांसफॉर्मेशन किंग बनने तक का राजकुमार राव का यह सफर इस बात का सबूत है कि सच्ची मेहनत और जुनून से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:- KBC 18: कौन है प्रगति दिनेश कलपेकर? डॉक्टर बनने का टूटा सपना, IFS बनने की जिद पाली; ‘हॉट सीट’ पर बैठकर वो कर दिखाया, बन गईं शो की स्टार!

Tags: rajkummar rao
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