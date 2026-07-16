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मेरा मकसद हीरो बनना नहीं था… एक्टिंग में नहीं बनाना था करियर, सड़क पर चलते-चलते मिला रोल और बन गया सुपरस्टार

एक्टर आर माधवन भले ही आज एक बेहतरीन एक्टर हैं लेकिन हकीकत ये है कि वे कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे लेकिन सड़क पर उनकी मुलाकात एक इंसान से हुई, जिसके बाद इनकी किस्मत बदल गया.

By: Deepika Pandey | Published: July 16, 2026 6:07:02 PM IST

आर. माधवन
आर. माधवन


Actor R. Madavan: हर सफल इंसान की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है. एक्टर आर. माधवन की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल आया था. आज उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन और वर्सेटाइल एक्टर्स में गिना जाता है लेकिन उनकी मंजिल का रास्ता फिल्मों से होकर नहीं गुजरता था. काफी कम उम्र में ही माधवन ने तय कर लिया था कि उन्हें जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना है. उन्होंने अपनी नोटबुक में अपने सपनों को शब्दों में उतारा था. उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी.

अमीर और मशहूर होना चाहते थे माधवन

उन्होंने लिखा था कि वह कई क्षेत्रों में महारत हासिल करना चाहते हैं और एक दिन अमीर व मशहूर बनना चाहते हैं. यह सपना उनके लिए सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि खुद से किया गया वादा था. दिलचस्प बात यह थी कि उस समय उन्होंने खुद को एक सफल इंसान के रूप में जरूर देखा था लेकिन ये नहीं सोचा था कि पहचान उन्हें फिल्मों से मिलेगी.

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फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था

कॉलेज के बाद माधवन ने पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर के तौर पर काम शुरू किया. उनकी ट्रेनिंग इतनी लोकप्रिय थी कि उस दौर में वह हर महीने 70 से 80 हजार रुपये तक कमा रहे थे, जो उस समय बेहद बड़ी रकम मानी जाती थी. जिंदगी आराम से चल रही थी और उन्हें फिल्मों में करियर बनाने की कोई जरूरत या इच्छा महसूस नहीं होती थी.

सड़क पर हुई मुलाकात और बदल गई जिंदगी

एक दिन जब वह अपने काम से जा रहे थे, तभी एक अनजान शख्स ने उनसे पूछा कि क्या वह एक्टिंग करना चाहेंगे. शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई मजाक या धोखाधड़ी है, इसलिए उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया लेकिन किस्मत ने इसी मुलाकात के जरिए उनके लिए नया रास्ता खोल दिया. धीरे-धीरे मॉडलिंग और ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उन्हें निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म ‘अलायपयुथे’ में लीड रोल मिल गया.

पहली ही फिल्म से बन गए स्टार

साल 2000 में रिलीज हुई ‘अलायपयुथे’ बॉक्स ऑफिस और समीक्षकों, दोनों की कसौटी पर सफल साबित हुई. फिल्म ने आर. माधवन को रातों-रात नई पहचान दिला दी. इसके बाद उन्होंने तमिल, हिंदी और तेलुगु फिल्मों में लगातार शानदार काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया. 

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