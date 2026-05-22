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कौन हैं परमब्रत चटर्जी और स्वस्तिका मुखर्जी? जिनपर लगा बंगाल हिंसा भड़काने का आरोप, 5 साल पुराना है मामला

Parambrata Chatterjee Swastika Mukherjee: बंगाली एक्टर परमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी पर साल 2021 में बंगाल हिंसा भड़काने का आरोप लगा है. दोनों पर एक पुराने ट्वीट का हवाला देकर शिकायत दर्ज की गई है. आखिर कौन हैं ये दोनों एक्टर.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 22, 2026 4:14:26 PM IST

स्वास्तिका मुखर्जी और परमब्रत चटर्जी पर 2021 में बंगाल में हिंसा भड़काने का आरोप
स्वास्तिका मुखर्जी और परमब्रत चटर्जी पर 2021 में बंगाल में हिंसा भड़काने का आरोप


Parambrata Chatterjee Swastika Mukherjee: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा एक पांच साल पुराना ट्वीट ने बंगाली एक्टर परमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी को मुसीबत में डाल दिया है. दोनों पर राजनीतिक हिंसा भड़काने का आरोप लगा है. उनके खिलाफ कोलकाता के गरियाहाट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. जानिए कौन हैं ये दोनों एक्टर और किस लिए हैं प्रसिद्ध. साथ ही जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

कौन हैं परमब्रत चटर्जी?

परमब्रत चटर्जी बंगाली और हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में गिने जाते हैं. उनके करियर की शुरुआत बंगाली टेलीविजन और फिल्मों से हुई, जिसने उन्हें एक बहुमुखी कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया. उन्होंने संदीप रे के निर्देशन में प्रतिष्ठित फेलुदा चरित्र, टॉपशे को चित्रित करके पहचान हासिल की. उनकी कुछ बंगाली फिल्मों की बात करें, तो ‘भालो थेको’, ‘बैशे श्राबोन’, ‘सोल्ड’, ‘कादम्बरी’  जैसी फिल्में शामिल हैं. 

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इन फिल्मों ने दिलाई पहचान

परमब्रत चटर्जी को असली पहचान साल 2020 में आई पीरियड हॉरर फिल्म ‘बुलबुल’ से मिली, जिसमें तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में थी. इसमें अभिनेता ने डॉक्टर सुदीप का रोल किया था. इसके अलावा विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ साल 2012 में फिल्म ‘कहानी’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया. यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था. 

कौन हैं स्वास्तिका मुखर्जी?

मशहूर बंगाली एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी ने कई फिल्में की हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही कर दी थी. उन्होंने बंगाली टीवी सीरियल ‘देवदासी’ से अपना डेब्यू किया था. इसके बाद, उन्होंने बंगाली और हिंदी फ़िल्मों के साथ-साथ कुछ टेलीविजन शो में भी एक के बाद एक जबरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी हैं.

एक्ट्रेस ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जैसे 2015 में ‘डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी’ और 2020 में ‘दिल बेचारा’, और 2022 में उन्हें नेटफ़्लिक्स की फिल्म ‘कला’ में भी देखा गया था. स्वस्तिका अपने एक्सपेरिमेंटल रोल्स और चुनौतीपूर्ण किरदारों को चुनने के लिए जानी जाती हैं, जिनके ज़रिए वे एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी बहुमुखी प्रतिभा को साबित कर पाती हैं. 

किस केस में फंसे दोनों एक्टर?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 21 मई को एक शिकायत दर्ज की गई है, जो परमब्रत चटर्जी द्वारा 2 मई, 2021 को सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट से संबंधित है. जिस दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किया गया था. उस ट्वीट में परमब्रत चटर्जी ने लिखा था, ‘आज को विश्व ‘रोगोरानी’ पिटाई दिवस घोषित किया जाए!’. इसी पर अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी ने कथित तौर पर इस ट्वीट का जवाब ‘हाहाहा होक होक’ रिप्लाई किया, जिसका अर्थ है ऐसा ही होने दो. 

शिकायर्ता ने लगाए आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि परमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी जैसी चर्चित हस्तियों की टिप्पणियों ने उस संवेदनशील दौर में हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया, जब पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमलों की खबरें सामने आ रही थीं. शिकायत में दावा किया गया है कि दोनों के खिलाफ IPC की धारा 107 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनकी टिप्पणियों ने 2021 की कथित राजनीतिक हिंसा को भड़काने में भूमिका निभाई.

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Tags: Parambrata ChatterjeeSwastika Mukherjee
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