गरीबी में गुजरा बचपन, याद करके इमोशनल हुए राजीव ठाकुर; कहा, ‘घर किसी पब्लिक टॉयलेट…’

हाल ही में नेटफ्लिक्स के ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में अपनी भूमिका के लिए मशहूर कॉमेडियन-अभिनेता राजीव ठाकुर ने गरीबी में बिताए अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए इमोशनल हो गए.

वैभव मुंजाल के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने कठिन बचपन के दिनों और मनोरंजन जगत में सफलता पाने से पहले के अपने सफर को आकार देने वाले संघर्षों के बारे में खुलकर बात की.

संघर्षों से भरा था बचपन

इंटरव्यू के दौरान राजीव ने स्वीकार किया कि उन्हें आज भी अपने बचपन की यादों को याद करना मुश्किल लगता है. उन्होंने कहा, “मेरी यात्रा उन परिस्थितियों में शुरू हुई जिन्हें मैं याद भी नहीं करना चाहता. अगर मैं आज लोगों को इसके बारे में बताऊं, तो यह मनगढ़ंत लग सकता है क्योंकि इसकी पुष्टि करने वाला कोई नहीं है. लोग अक्सर कहते हैं कि आपको अपने दर्द को स्टैंड-अप कॉमेडी में बदल देना चाहिए. मैं कभी-कभी ऐसा करता भी हूँ, लेकिन उन चुटकुलों को सुनाते समय भी दर्द इतना वास्तविक होता है कि मैं मंच के पीछे रोने लगता हूं. इसीलिए मैं अपने जीवन के उस दौर के बारे में बहुत कम बात करता हूँ.”

राजीव ने याद करते हुए बताया कि उनके माता-पिता की शादी के बाद उनके परिवार की जिंदगी रातोंरात बदल गई. उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता की शादी के बाद मेरे पिता को घर से निकाल दिया गया. रातोंरात वे एक आरामदायक घर से एक कमरे के छोटे से घर में रहने लगे थे. उसी घर में सारे भाई-बहनों का जन्म हुआ और गरीबी ने परिवार से रिश्ता जोड़ लिया.

पब्लिक टॉयलेट जैसा लगता था घर

बातचीत के दौरान राजीव ने कहा, “वही एक कमरा हमारा बेडरूम, बैठक, रसोई और यहाँ तक कि हमारा बाथरूम भी था. तीन बच्चे वहीं पैदा हुए और पले-बढ़े. अगर कोई एक नहा रहा होता, तो बाकी चार को बाहर इंतज़ार करना पड़ता था. मुझे अक्सर ऐसा लगता था जैसे हमारा घर एक सार्वजनिक शौचालय हो.” कॉमेडियन ने बताया कि अमृतसर में उनके पिता की धागे की फैक्ट्री 1984 के दंगों में नष्ट हो गई थी, जिससे परिवार बिना किसी स्थिर आय के रह गया था. उन्होंने कहा कि मेरे पिता बेरोजगार थे इसलिए हम किराया भी नहीं दे पाते थे. कमरे में सिर्फ एक 40 वाट का बल्ब था. मुझे पीली रोशनी से नफरत थी क्योंकि मैंने कभी ट्यूबलाइट नहीं देखी थी. जब भी मैं किसी के घर जाता और सफेद रोशनी देखता, तो सोचता कि क्या कभी हमारे घर में भी सफेद रोशनी होगी.

बता दें कि राजीव ठाकुर ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत पंजाबी थिएटर से की, जिसके बाद उन्होंने मुख्यधारा के टेलीविजन में कदम रखा. द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 में अपनी प्रस्तुति से इस कॉमेडियन को प्रसिद्धि मिली और बाद में वे कॉमेडी सर्कस में नियमित कलाकार बन गए. इसके अलावा उन्होंने कंजूस मजनू खरचिली लैला (2023), जिंदगी जिंदाबाद (2023), तारा मीरा (2019) और ठग लाइफ (2017) जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है.