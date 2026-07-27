कभी खाने के लिए नहीं थे पैसे, बेचते थे साबुन, जब मिली शोहरत तो एक्टर ने कर ली 3 शादी, एक पत्नी तो थी 33 साल छोटी

हम जिस एक्टर-कॉमेडियन की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि सय्यद इश्तियाक़ अहमद जाफ़री हैं, जिन्हें लोग जगदीप नाम से जानते थे.एक दौर ऐसा था, जब इस मशहूर एक्टर को मुंबई के फुटपाथ पर रातें गुजारनी पड़ी. पेट भरने के लिए वो साबुन बेचते थे. लेकिन अपनी लगन और मेहनत की वजह से एक दिग्गज अभिनेता के रूप में उभरे. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

गरीबी में बीते शुरुआती दिन

अभिनेता जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था. उनका जन्म 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में एक बेहद रईस परिवार में हुआ था. उनके पिता वहां के महाराजा के वकील थे. लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता. बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया और ऊपर से 1947 में देश का बंटवारा हो गया. हालात इतने बदतर हो गए कि उनकी मां उन्हें लेकर मुंबई आ गई.

रात में फुटपाथ पर सोए

जब वह मुंबई में आए, तो उनके पास रहने को छत नहीं थी. इस वजह से जगदीप और उनकी मां ने कई रातें पुल के नीचे और फुटपाथ पर गुजारी. अपनी मां का सहारा बनने के लिए छोटी सी उम्र में जगदीप ने गलियों में घूम-घूम कर कंघी, साबुन, पतंग और बर्तन तक बेचे. लेकिन किस्मत ने करवट ली. सड़क पर सामान बेचते हुए उन्हें साल 1951 में फिल्म ‘अफसाना’ में छोटा सा रोल मिला. पहले उन्हें 3 रुपये मिलने थे लेकिन उनके अभिनय से खुशहोकर उनकी फीस 6 रुपये कर दी गई.

तीन शादियां की

आगे चलकर जगदीप ने ‘दो बीघा जमीन’ और ‘शोले’ जैसी यादगार फिल्मों तक पहुंचा. जगदीप की निजी जिंदगी भी काफी चर्चित रही. उन्होंने तीन शादियां की. दूसरी पत्नी सुगरा बेगम से उनके दो बेटे हुए जावेद जाफरी और नावेद जाफरी. लेकिन जगदीप की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उम्र के एक आखिरी पड़ाव पर उन्हें अपनी उम्र से बेहद छोटी लड़की नाजिमा से प्यार हो गया. यह लव स्टोरी बेहद अनोखी थी. दरअसल नाजिमा के परिवार वाले अपनी बड़ी बेटी की शादी जगदीप के साले से कराना चाहते थे. इसी बातचीत के दौरान नाजिमा की मुलाकात जगदीप जी से हुई. नाजिमा जगदीप की सादगी और उनके नेक दिल पर अपना दिल हार बैठी. दोनों के बीच उम्र का करीब 33 साल का फासला था. समाज ने उंगलियां उठाई, अपनों ने विरोध किया. लेकिन दोनों ने दुनिया की परवाह ना करते हुए निकाह कर लिया. इस शादी से उनकी एक बेटी हुई जिनका नाम मुस्कान जाफरी है.

शादी की वजह से बिगड़े रिश्ते

इस शादी की वजह से उनके परिवार में एक गहरी दरार पड़ गई थी. हालात इतने बिगड़े कि जावेद जाफरी ने सालों तक उनसे दूरी बनाए रखी. साल 1988 में जगदीप जी ने अपने आइकॉनिक किरदार पर एक फिल्म डायरेक्ट की सुरमा भोपाली. इस फिल्म को लेकर ‘शोले’ के मेकर्स के साथ कॉपीराइट का कानूनी विवाद खड़ा हो गया. धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के कैमियो के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. इस फिल्म के फ्लॉप होने से जगदीप जी को इतना भारी आर्थिक नुकसान हुआ कि वे गहरे डिप्रेशन में चले गए थे. 8 जुलाई 2020 को 81 वर्ष की उम्र जगदीप का निधन हो गया था.

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