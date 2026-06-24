TMKOC के बाघा पर टूटा दुखों का पहाड़, मां के बाद अब पिता और दिग्गज अभिनेता अरविंद वेकारिया का निधन

Arvind Vekaria Passed Away: एंटरटेनमेंट की दुनिया से, खासकर गुजराती थिएटर से बुधवार को बुरी खबर आई है. जाने-माने गुजराती थिएटर एक्टर और डायरेक्टर अरविंद वेकारिया का निधन हो गया है. वे एक्टर तन्मय वेकारिया के पिता थे, जिन्होंने पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा का किरदार निभाया था. इस खबर के बाद हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई है.

अरविंद वेकारिया के निधन पर शोक

पूरा गुजराती आर्ट की दुनिया और उनके फैंस अरविंद वेकारिया के निधन पर शोक मना रहे हैं. वे अपने शानदार और वर्सेटाइल एक्टिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे. उन्होंने कई दशकों तक गुजराती थिएटर की सेवा की. एक दमदार एक्टर होने के अलावा, उन्होंने कई नाटकों को सफलतापूर्वक डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया.

बापा कमल दिकरा धमाल और गुज्जुभैनी गोलमाल जैसे नाटकों में उनके रोल को बहुत पसंद किया गया. उन्होंने अजब करामत में भी एक्टिंग की और फैमिली ड्रामा घर घरनी वात को डायरेक्ट किया. उन्होंने रिटर्न टिकट, छिंगर, जीवन चौपट, और शिकार जैसे नाटकों के जरिए हमेशा कलाकारों की नई पीढ़ी को प्रेरित किया.

TMKOC में भी एक कैमियो रोल किया

अरविंद वेकारिया ने भी शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक छोटा लेकिन अहम कैमियो रोल किया था, जिससे उनके बेटे, तन्मय वेकारिया को बाघा के रूप में नेशनल पहचान मिली. उन्होंने शो में एक जौहरी का रोल किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

तन्मय ने भी अपने पिता के गाइडेंस में थिएटर से अपना करियर शुरू किया था. उनके निधन के बाद, फैंस, गुजराती थिएटर आर्टिस्ट और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने सोशल मीडिया पर तन्मय वेकारिया और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताई हैं, और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है.

बाघा का एक इमोशनल वीडियो वायरल हुआ

कुछ दिन पहले, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट से तन्मय वेकारिया का एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में वह बहुत इमोशनल हो गए थे और सेट पर फूट-फूट कर रोने लगे थे. उनकी हालत देखकर मेकर्स को कुछ समय के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी थी. बाद में उन्होंने बताया कि वह अपनी मां को याद करके इमोशनल हो गए थे. यह शो के लिए दूसरा बड़ा झटका है. शो में दयाबेन का रोल करने वाली दिशा वकानी के पिता भीम वकानी का भी हाल ही में निधन हो गया था.