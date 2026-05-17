‘गब्बर सिंह’ के बेटे ने डॉक्टर पर उठा दिया था हाथ, पिता अमजद खान की मौत से लगा था सदमा, खुद किया खुलासा

‘शोले’ फिल्म में यूं तो सभी ने बेहतरीन अभिनय किया था, लेकिन ‘गब्बर सिंह’ का किरदार सभी पर भारी था. आज भी लोग गब्बर सिंह के स्टाइल और उनकी अनूठी संवाद-अदायगी के फैन हैं.

लेकिन गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले अमजद खान का जीवन छोटा था. साल 1992 में दिल का दौरा पड़ने से इस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. हाल ही में अमजद खान के बड़े बेटे शादाब ने अपने पिता की मौत के बाद की परिस्थितियों का जिक्र किया.

डॉक्टर पर उठा दिया हाथ

अमजद खान की मौत के बाद उनके पीछे पत्नी शहला खान और उनके तीन बच्चे रह गए थे- बेटे शादाब और सीमाब, और बेटी अहलाम. विकी लालवानी से बातचीत में अमजद खान के बेटे शादाब ने अपने पिता की मृत्यु की खबर मिलने के उस दर्दनाक पल को याद किया. उन्होंने उस समय को याद करते हुए बताया कि सदमे और दुख ने उन्हें इतना गहरा आघात पहुंचाया कि गुस्से में उन्होंने डॉक्टर पर हाथ उठा दिया. उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी.

अपने पिता के निधन के दिन को याद करते हुए शादाब ने कहा, “मैं घर पर नहीं था. मैं रात करीब 8 बजे लौटा और मुझे बताया गया, ‘पिताजी उठ नहीं रहे हैं, उन्हें जगाओ.’ पिछले दिन उनकी एक मीटिंग थी, इसलिए वे थके हुए थे और आराम कर रहे थे. वे एक बार उठे और फिर दोपहर में सो गए. मेरी मां ने मुझे उन्हें देखने के लिए कहा क्योंकि वे उठ नहीं रहे थे. जब मैं उनके पास गया, तो उनका शरीर ठंडा था.” इसके बाद तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि अमजद खान को दिल का दौरा पड़ा है. उन्होंने आगे बताया, “डॉक्टर ने कहा कि एक खास इंजेक्शन की जरूरत है. मैंने इंजेक्शन लगवाया, लेकिन मुझे बताया गया कि मैं कुछ सेकंड लेट हो गया था. जब डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन में देरी के बारे में बताया, तो मैंने डॉक्टर पर हमला कर दिया. मैंने घर के सारे बर्तन तोड़ दिए, दीवार पर मुक्का मारा और यहां तक ​​कि अपने पिता के सबसे करीबी दोस्तों में से एक के साथ मारपीट भी की.”

सलीम खान ने की थी मदद

इसी बातचीत में शादाब ने यह भी बताया कि अमजद खान की मृत्यु के बाद सलमान खान के पिता सलीम खान ने चुपचाप परिवार का कैसे सहारा दिया. उन्होंने कहा, “उनकी मृत्यु के बाद मुझे याद है कि घर में पूरी तरह से अफरा-तफरी मच गई थी. लोग लगातार आ-जा रहे थे, रस्में निभाई जा रही थीं और मेरी मां किसी भी स्थिति में नहीं थीं. मैं सिर्फ 18 साल का था और मेरे भाई-बहन बहुत छोटे थे.” शादाब ने बताया कि सलीम खान ने चुपचाप सारे खर्चों का ख्याल रखा, जबकि परिवार ने रस्मों और व्यवस्थाओं का प्रबंध किया. उन्होंने कहा, “उस समय हमें रस्मों और रीति-रिवाजों के लिए बहुत-सी चीजों की जरूरत थी. मुझे जो बात साफ तौर पर याद है, वह यह है कि सलीम साहब चुपचाप अपनी जेब से हर चीज का भुगतान कर रहे थे. रस्मों के लिए जो भी जरूरी होता था, वे चुपचाप उसका भुगतान कर देते थे, बिना किसी को बताए या ध्यान आकर्षित किए. मैंने यह अपनी आंखों से देखा.”

बता दें कि अमजद खान ने दो दशक के अपने करियर में करीब 130 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है. उनकी कई पूरी हो चुकी फिल्में तो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुईं, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म ‘ कलिंगा ‘ 1996 में रिलीज हुई थी.