Jolly LLB 3: कोर्टरूम की लड़ाई और कॉमेडी का तड़का इस महीने होगा असली धमाका

Upcoming movie, Jolly LLB 3: बॉलीवुड की मशहूर जॉली एलएलबी सीरीज का तीसरा पार्ट अब दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। हाल ही में फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे एक्टर अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। ट्रेलर के आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी और दर्शकों में इसे लेकर काफी उत्साह है।

इस बार की कहानी पहले से ज्यादा गंभीर और भावुक विषय पर है। फिल्म का मुख्य मुद्दा जमीन विवाद पर है, और इसमें दो जॉली है, एक अक्षय कुमार और दूसरे अरशद वारसी जो कि आमने-सामने नजर आने वाले हैं। दोनों के बीच कोर्टरूम में जबरदस्त टकराव और बहस दिखाई गई है।

ट्रेलर की शुरुआत एक वॉइसओवर से होती है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती परंपरा और हालात की झलक दिखाई जाती है। दंगों, पुलिस एक्शन और समाज में अशांति के दृश्य स्क्रीन पर आते हैं। इसके बाद माहौल हल्का-फुल्का हो जाता है, जब अक्षय कुमार स्कूटर पर एंट्री लेते हैं और मजेदार अंदाज में अपने साथी को कहते हैं कि कोई भी “जॉली” ढूंढे तो सीधा उनके पास लाए।

फिल्म में हुमा कुरैशी भी दिखाई देती हैं, जिनकी शराब पीने की आदतें अक्षय के किरदार को परेशान करती हैं। वहीं अरशद वारसी का किरदार पहले जैसा ही है , हमेशा व्यस्त, पर असल में काम कम। कहानी तब और रोचक हो जाती है जब दोनों वकील एक ही फरियादी का केस लड़ने लगते हैं।

कहानी का असली मोड़ तब आता है जब गजराज राव द्वारा निभाए गए ‘खेतन साहब’ सामने आते हैं। वे इस जमीन विवाद में अहम भूमिका निभाते हैं। कोर्टरूम ड्रामा, तीखी बहसें और हास्य से भरी यह फिल्म दर्शकों को खूब हंसाने के साथ सोचने पर भी मजबूर करेगी।