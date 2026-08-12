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मखमली आवाज और थिएटर से बनाई अलग पहचान, 90 के दशक में टीवी की दुनिया में किया था राज, 53 की उम्र में छोड़ी दुनिया

Ajit Vachani: हिंदी सिनेमा में एक ऐसा एक्टर हुआ, जिसने अपनी शानदार आवाज, संजीदा एक्टिंग से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और उनका महज 53 की उम्र में निधन हो गया था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 12, 2026 5:32:51 PM IST

अजीत वाच्छानी
अजीत वाच्छानी


‘मैंने प्यार किया’ और ‘हम आपके हैं कौन’ जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी संजीदा एक्टिंग से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने वाले अजीत वाच्छानी ने अपनी आवाज और थिएटर की बदौलत पहचान बनाई. 90 के दशक के हर बड़े पारिवारिक ड्रामा के जाने पहचाने चेहरे अजीत वाच्छानी साहब सिंध से आए थे. चलिए जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में. 

सिनेमा में बनाई अलग पहचान

अजीत वाच्छानी अपनी बुलंद आवाज, सादगी और थिएटर के जुनून के बल पर उन्होंने टीवी और सिनेमा जगत में अपनी एक खास जगह बनाई. ‘मिस्टर इंडिया’, ‘कभी कभी ना’ और ‘हसरत’ जैसे कल्ट प्रोजेक्ट्स में उन्होंने कभी सख्त मिजाज पुलिस अफसर तो कभी स्नेही पिता तो कभी एक बेहद चालाक 
इंसान का किरदार बखूबी निभाया. 

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थिएटर की दुनिया के थे महारथी

बहुत कम लोग जानते हैं कि सूरज बड़जात्या की फिल्मों में सीधे साधे और संस्कारी दिखने वाले अजीत जी सिंधी और गुजराती थिएटर के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे. जहां उनके मंच पर आते ही तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं लेती थी. इतना ही नहीं जब 90s में टीवी सीरियल्स का नया दौर शुरू हुआ तो चुनौती और दाने अनार के जैसे टीवी शोज में उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा लोहा मनवाया कि लोग उन्हें बड़े पर्दे के सुपरस्टार से भी ज्यादा तवज्जो देने लगे थे. मगर अफसोस 2003 में महज 52 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. 

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Tags: Ajit Vachani
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