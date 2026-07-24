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Shahrukh Khan: सलमान के बाद क्या शाहरुख खान ने भी CJP प्रोटेस्ट पर शेयर किया पोस्ट? आखिर क्या है वायरल स्टोरी की सच्चाई

Shahrukh Khan On CJP Protest: जब सलमान खान, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, इमरान खान, शबाना आज़मी और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोचजनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट को पब्लिकली सपोर्ट किया

By: Heena Khan | Published: July 24, 2026 11:59:54 AM IST

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Shahrukh Khan On CJP Protest: जब सलमान खान, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, इमरान खान, शबाना आज़मी और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोचजनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट को पब्लिकली सपोर्ट किया, तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सोचा कि क्या शाहरुख खान भी उनके विचार शेयर करेंगे. इन अटकलों के बीच, सुपरस्टार के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट दिखाने का दावा करने वाला एक स्क्रीनशॉट ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगा, जिससे कई यूज़र्स को लगा कि उन्होंने आखिरकार इस मुद्दे पर अपनी राय दे दी है.

शेयर हुआ स्क्रीनशॉट 

एक सोशल मीडिया यूज़र ने शाहरुख खान के नाम से मैसेज का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसने सुर्खियां बटोरीं. हालांकि, स्क्रीनशॉट असली नहीं है, क्योंकि SRK ने अभी तक चल रहे प्रोटेस्ट पर कोई रिएक्ट नहीं किया है. स्क्रीनशॉट में लिखा है, “सभी प्यारे स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने दिखाया है कि असली ताकत कहाँ है. किताबों में, कलम में, और आवाज़ में. तुम्हारा प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम के अगेंस्ट नहीं, बल्कि एक बेहतर, ट्रांसपेरेंट, और फेयर सिस्टम के लिए है. हर स्टूडेंट डिज़र्व करता है कि उसकी मेहनत का हिसाब हो, न कि किसी लीक या स्कैम का. यह लड़ाई सही है, और यह ज़रूरी है. यूथ ही हमारा फ्यूचर है. तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, थके हुए हो सकते हो, लेकिन हार मत मानना. अपनी बात शांति से रखो, अपने हक के लिए लड़ते रहो, लेकिन अपने आप को सेफ रखो. देश के लीडर्स, अथॉरिटीज़, और हम सबको स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुनना चाहिए. उनकी मांगों को सीरियसली लेना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ताकि आगे से कोई और स्टूडेंट ऐसा झेले न. मैं तुम सबके साथ हूँ, इमोशनली और मोरली…!

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क्या है पोस्ट की सच्चाई?

शाहरुख खान के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और X अकाउंट्स के वेरिफिकेशन से पता चलता है कि उन्होंने कभी ऐसा कोई पोस्ट शेयर नहीं किया. क्योंकि कहा जा रहा बयान किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखता है, इसलिए यह कन्फर्म हो जाता है कि ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा स्क्रीनशॉट मनगढ़ंत है. यहां तक ​​कि शाहरुख खान के फैंस ने भी यूजर को फेक स्क्रीनशॉट शेयर करने और ऑनलाइन गलत जानकारी फैलाने के लिए टोका. इस बीच, शाहरुख फिलहाल सिद्धार्थ आनंद की किंग की शूटिंग में बिज़ी हैं. वह अपनी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल और रानी मुखर्जी के साथ नजर आएंगे. यह फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

Tags: bollywoodCJP Protestsalman khanshahrukh khan
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