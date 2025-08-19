नाना पाटेकर से अच्युत पोतदार तक, वो कलाकार जिन्होंने एक्टिंग से पहले देश की रक्षा की

बॉलीवुड की कुछ दिग्गज हस्तियां सिर्फ परदे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी देश के लिए सामने आईं। उनमें से पांच कलाकारों ने अभिनय शुरू करने से पहले भारतीय सेना में सेवा की। जहां उन्होंने देशभक्ति के परिचय के साथ एक और मुकाम हासिल किया। इनमें से एक नाम अभिनेता अच्युत पोतदार का भी है, जो आज ही पूरी दुनिया को अलविदा कह गए।

ये कलाकार दिखाते हैं कि स्क्रीन पर दमदार इमेज बनाना केवल अभिनय तक सीमित नहीं। इन सबने असली जिंदगी में भी देश के लिए जिम्मेदारी निभाई। अच्युत पोतदार की सैनिक पृष्ठभूमि, गुफी पेंटल का युद्ध अनुभव इन सब में अनुशासन, समर्पण और श्रद्धा की कहानी छिपी है।

1. अच्युत पोतदार

3 इडियट्स में मशहूर प्रोफेसर के किरदार से पहचाने जाने वाले पोतदार ने असल में सेना में कप्तान के तौर पर सेवा की। इसके बाद इंडियन ऑयल में अधिकारी बने और 44 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा।

2. गुफी पेंटल

महाभारत में शकुनी मामा के रूप में जाने जाने वाले इस अभिनेता ने 1962 की भारत-चीन युद्ध में भारतीय सेना में जवान के रूप में हिस्सा लिया था।

3. बिक्रमजीत कंवरपाल

वे भारतीय सेना में शामिल होकर 2002 तक मेजर बने और बाद में फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय की राह पर चले।

4. नाना पाटेकर

अपने दमदार अभिनय शैली के लिए जाने जाने वाले नाना ने एक्टिंग से पहले आर्मी से जुड़कर देश सेवा की थी, खासकर कारगिल युद्ध के दौरान। आज वो इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुके हैं।

5. रहमान

फिल्मों जैसे ‘प्यार की जीत’ और ‘छोटी बहन’ में नजर आने वाले रहमान पहले इंडियन एयर फोर्स में पायलट थे। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में अपनी जगह बनाई।