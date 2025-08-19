Achyut Potdar Passed Away: अरे कहना क्या चाहते हो…3 Idiots में प्रोफेसर का किरदार निभाने वाले Achyut Potdar का हुआ निधन, शोक में डूब गया बॉलीवुड

Achyut Potdar Passed Away: बॉलीवुड के लिए बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। आमिर खान की फिल्म ‘3 इडियट्स’ में प्रोफेसर की भूमिका निभाने वाले दिग्गज अभिनेता अच्युत पोतदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्युत पोतदार का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे अच्युत पोतदार को कल रात अचानक बेहोश होने के बाद ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार बिगड़ती सेहत के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। पोतदार की बेटी अनुराधा पारस्कर ने बताया कि मंगलवार शाम 4 बजे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मराठी टीवी चैनलों ने दी श्रद्धांजलि

सोशल मीडिया पर कई मराठी टीवी चैनलों ने दिग्गज अभिनेता अच्युत पोतदार की पोस्ट शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस दुखद खबर की घोषणा की है। इसके बाद से, अभिनेता के प्रशंसक भी कमेंट सेक्शन में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस दुखद खबर से हिंदी के साथ-साथ मराठी सिनेमा जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, सिनेमा में आने से पहले अच्युत पोतदार ने 25 साल तक सेना और इंडियन ऑयल कंपनी में काम किया था। हालांकि, उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत देर से की, लेकिन उन्होंने पंडित सत्यदेव दुबे, विजया मेहता और सुलभा देशपांडे जैसे रंगमंच के दिग्गजों के साथ लंबे समय तक काम किया।

22 अगस्त को था जन्मदिन

22 अगस्त को अच्युत पोतदार का जन्मदिन था। उससे पहले ही उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि, अच्युत पोतदार उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता अच्युत पोतदार का अंतिम संस्कार आज यानी 19 अगस्त को ठाणे में किया जाएगा। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।

फिल्मों और टीवी सीरियल्स में बनाई पहचान

बताते चलें कि, अभिनेता अच्युत पोतदार 80 के दशक से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय थे। फिल्मों के साथ-साथ अभिनेता ने टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने 3 इडियट्स, फरारी की सवारी, दबंग 2, आर राजकुमार, भूतनाथ, लगे रहो मुन्ना भाई, परिणीता, हम साथ-साथ हैं, दाग: द फायर और आक्रोश जैसी कई फिल्मों में काम किया था। इसके साथ ही, उन्होंने भारत एक खोज, शुभ मंगल सावधान और ऑल द बेस्ट जैसे टीवी सीरियल्स में भी खूब नाम कमाया था।