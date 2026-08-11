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बॉलीवुड की सबसे मशहूर दादी, अंतिम वक्त में हॉस्पिटल का बिल चुकाने तक के नहीं थे पैसे, जानिए इस एक्ट्रेस की दर्दभरी कहानी

Achala Sachdev: सिनेमा की इस चकाचौंध दुनिया में कुछ ऐसे एक्टर हुए, जिनकी जिंदगी के अंतिम दिन बहुत दर्दनाक रहे. ऐसी ही एक अदाकारा थी, जिन्हें बॉलीवुड की मशहूर दादी के रूप में जाना जाता था. जानिए उनकी कहानी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 11, 2026 9:28:18 PM IST

अचला सचदेव की दर्दभरी कहानी
अचला सचदेव की दर्दभरी कहानी


हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं अचला सचदेव की, जो जवानी के दिनों में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना लिया करती थीं. धीरे-धीरे उम्र बढ़ी, लेकिन उन्होंने चमक फीकी नहीं पड़ी और वो दादी के रूप में सबकी पहली पसंद बन रहीं. ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में उनके रोल को कौन भूल सकता है. लेकिन अंतिम समय उनका बहुत कष्टदायी था. 

पाकिस्तान में हुआ था जन्म

अचला सचदेव का जन्म 3 मई 1920 को पेशावर में हुआ था. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की थी. शुरुआत में उन्होंने ऑनल इंडिया रेडियो में काम किया और बाद में थिएटर और फिल्मों का रुख किया. साल 1965 में आई बॉलीवुड फिल्म ‘वक्त’ के गाने ‘ऐ मेरी जोहरा जबीं’ में उन्होंने बलराज साहनी की पत्नी की भूमिका निभाई थी. आज भी यह फिल्म और गाना बेहद लोकप्रिय है.

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अचला सचदेव की निजी जिंदगी

अचला सचदेव का पहला विवाह ज्ञान कपूर से हुआ था. इस शादी से उनका एक बेटा भी था. हालांकि समय के साथ दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए और अंततः दोनों का तलाक हो गया. तलाक के बाद अचला जी काफी समय तक अकेली रहीं और अपना पूरा ध्यान ऑल इंडिया रेडियो और फिल्मों में अपने काम पर लगाया. 1970 के दशक में अचला जी की मुलाकात क्लिफोर्ड डगलस पीटर्स से हुई. क्लिफोर्ड एक ब्रिटिश नागरिक और पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे. दोनों ही अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर थे, जहां उन्हें एक दूसरे के साथ और भावनात्मक सहारे की सख्त जरूरत थी. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली. अचला सचदेव मुंबई छोड़कर क्लिफोर्ड के साथ पुणे में बस गई. जहां उन्होंने उनके लिए रोज पैलेस नाम का खूबसूरत बंगला बनवाया. दोनों ने कई दशक प्यार और सुकून से साथ बिताए. 2002 में उनके पति क्लिफोर्ड डगलस पीटर्स का निधन हो गया. उनके बेटे जो अमेरिका में बस चुके थे और बेटी से भी उनके संबंध बहुत मधुर या करीब नहीं रहे. ऐसे में अचला जी पुणे के अपने बंगले में बिल्कुल अकेली रह गई. उनका ध्यान रखने के लिए केवल एक केयरटेकर ही उनके साथ रहती थी.

एक घटना और बदल गई जिंदगी

सितंबर 2011 में अचला जी अपने घर में पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी. तभी उनका पैर फिसल गया और वे गिर गई. इस हादसे में उनके पैर जांघ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर आ गया. अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान फिल्म उद्योग से जुड़े लोग या उनके अपने रिश्तेदार लगभग न के बराबर उनसे मिलने आए. वे महीनों तक अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ी रहीं. जब एक्ट्रेस अस्पताल में महीनों तक लकवे से पीड़ित होकर मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही थी तब भी उनके बेटे ने उनसे मिलने या उनकी देखभाल करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई. यहां तक कि उनके अस्पताल के बिल और देखभाल का जिम्मा भी उनके बेटे ने नहीं उठाया. 

सारी संपत्ति चैरिटी को दिया दान

अचला सचदेव ने अपनी करोड़ों की संपत्ति और बंगला पुणे की एक चैरिटेबल संस्था और अस्पताल को दान कर दिया था. लेकिन जीवन के आखिरी मोड़ पर वे अपनों के प्यार और उपस्थिति के लिए तरसती ही दुनिया से रुखसत हो गई.

यह खबर भी पढ़ें: ‘ऐ मेरी जोहरा जबीं’ से छाया, पाकिस्तान में जन्मा, पढ़ाई में था मास्टर; पत्नी और जवान बेटी की मौत देख सदमे में गई जान

Tags: Achala Sachdev
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