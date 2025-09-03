1 घंटे 34 मिनट की थ्रिलर फिल्म देख हिल जाएंगे दिमाग के तार, आखिरी सीन तक स्क्रीन पर गढ़ी रहेंगी आंखें

Hindi Thriller Movie on OTT: बिग बजट मूवीज की चकाचौंध के बीच कई बार अच्छी कहानी वाली फिल्में सुर्खियों का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। आज हम भी एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ऑडियंस की नजरों से छिपी रह गई है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंडररेटेड मूवीज की लिस्ट का हिस्सा है और सच्ची कहानी पर बेस्ड है। ज्यादा सस्पेंस क्रिएट न करते हुए बता देते हैं यह फिल्म है अभिषेक बनर्जी स्टारर ‘स्टोलन’।

स्टोलन फिल्म में अभिषेक बनर्जी की एक बार फिर कमाल एक्टिंग देखने को मिल रही है। आइए, यहां जानते हैं इस फिल्म की कहानी कैसी और किस घटना पर आधारित है।

क्या है अभिषेक बनर्जी की फिल्म स्टोलन की कहानी?

अभिषेक बनर्जी की फिल्म स्टोलन साल 2023 में बनी थी। लेकिन, इसे अब ओटीटी पर रिलीज किया गया है। स्टोलन फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। अब आते हैं स्टोलन फिल्म की कहानी पर…अभिषेक बनर्जी स्टारर दो भाईयों पर बेस्ड है। दोनों भाई अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही उनपर एक बच्चे को चोरी करने का आरोप लग जाता है जिसके बाद लोग उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं।

स्टोलन की पूरी कहानी इस पर है कि कैसे दोनों भाई अपनी जान बचाते हैं और इस आरोप से निकल पाते हैं।

क्लाईमेक्स तक स्क्रीन पर गढ़ाए रहेंगे आंखें!

मूवी की कहानी जितनी दिलचस्प और सस्पेंस से भरी है उतना ही क्लाईमेक्स मजेदार है। दरअसल, फिल्म में देखने को मिलता है कि रेलवे स्टेशन पर एक महिला का बच्चा गायब हो जाता है। जहां गौतल और रमन नाम के भाई महिला की मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन, दोनों भाईयों पर ही बच्चा चोरी का आरोप लग जाता है।

हालांकि, दोनों भाई महिला की बच्चा ढूंढने में मदद करते हैं और कई बार कहानी में ऐसे-ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से भाईयों पर शक चला जाता है। लेकिन, क्लाईमेक्स में पूरी कहानी घूम जाती है। क्लाईमेक्स में क्या होता है यह आप फिल्म देखकर ही पता लगाएं।

स्टोलन को रिलीज से पहले मिले कई अवार्ड्स

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी स्टारर स्टोलन फिल्म को रिलीज से पहले ही कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में स्टोलन को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। वहीं, बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। इतना ही नहीं, जापान में भी स्टोलन को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल चुका है।