औरतों के साथ ‘गंदी’ हरकतें करता था Tv एक्टर, शादी के 2 साल बाद पत्नी ने लिया तलाक!

Abhishek Bajaj Ex Wife: बिग बॉस 19 में हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने वाले और अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) के साथ बॉन्ड बनाकर घूमने वाले अभिषेक बजाज को लेकर चौंकाने वाला खुलासा है. अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) की एक्स पत्नी सामने आ गई हैं और उन्होंने टीवी एक्टर के कैरेक्टर के बारे में तरह-तरह के दावे किए हैं. बता दें, कुछ दिनों पहले अभिषेक बजाज की शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही थीं और अब उनकी एक्स पत्नी खुद दुनिया के सामने आ गई हैं.

अभिषेक बजाज की एक्स पत्नी का नाम आकांक्षा जिंदल है और उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान टीवी एक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

अभिषेक बजाज पर एक्स पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट और टीवी एक्टर अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj Ex Wife) पर एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने रिश्ते में रहते हुए धोखा देने का आरोप लगाया है. आकांक्षा ने हाल ही में विक्की लालवानी को इंटरव्यू दिया है और बताया है कि ‘हमारा बजाज’ बहुत सारी लड़कियों के साथ इनवॉल्व था और गंदी हरकतें करता था!

आकांक्षा (Akanksha Jindal) ने साथ ही कहा, इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनसे बात की थी और उसकी असलियत बताई थी. उन्हें कुछ स्क्रीनशॉट भी मिले थे. इतना ही नहीं, खुद को बजाज की एक्स वाइफ बताने वालीं आकांक्षा ने यह भी कहा कि उन्हें शादी के कुछ समय बाद ही पता चल गया था कि अभिषेक धोखा दे रहा है. इसके बाद दोनों का रिश्ता खराब होता चला गया.

कई लड़कियों के साथ थे अभिषेक के संबंध!

There’s a new propaganda against #AbhishekBajaj claiming that he’s pretending to be bachelor despite being married.

To clear the air,their couple got divorced by mutual consent in 2022.#BiggBoss19 pic.twitter.com/G8J3haeban — Dr.Strange (@rarely_chill) August 31, 2025

आकांक्षा जिंदल ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि अभिषेक (Abhishek Bajaj Tv Shows) के कई लड़कियों के साथ रिलेशनशन थे. इतना ही नहीं, कई बार उन्हें रंगे हाथ भी पकड़ा गया था. वहीं, जब उन्होंने स्क्रीनशॉट अभिषेक के सामने रखे, तो उन्होंने उल्टा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह शक कर रही हैं. साथ ही एक्स वाइफ का कहना है कि एक्टर बहुत जल्दी गुस्सा करते थे और बहुत ही डॉमिनेटिंग थे.

क्या सच में हुई है अभिषेक बजाज की शादी?

टीवी एक्टर अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj Bigg Boss) के बिग बॉस के घर में कदम रखने के बाद से सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लेकर कई रिपोर्ट्स वायरल हुई हैं. इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अभिषेक ने 8 साल पहले 2017 में आकांक्षा जिंदल से शादी की थी. हालांकि, शादी के 2 साल बाद यानी 2019 में दोनों का तलाक हो गया था.