Home > मनोरंजन > Abhishek Bachchan से सगाई टूटने के सालों बाद Karisma Kapoor ने बयां किया दर्द, बोलीं-किसी लड़की के साथ ऐसा न…

Abhishek Bachchan से सगाई टूटने के सालों बाद Karisma Kapoor ने बयां किया दर्द, बोलीं-किसी लड़की के साथ ऐसा न…

2002 में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के 60वें जन्मदिन पर करिश्मा और अभिषेक की सगाई हुई थी। कपूर और बच्चन खानदान का मिलन फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी सपने से कम नहीं था। हालांकि एक साल के अंदर ही 2003 में यह रिश्ता टूट गया।

Published By: Kavita Rajput
Published: September 3, 2025 16:08:00 IST

Abhishek Bachchan से सगाई टूटने के सालों बाद Karisma Kapoor ने बयां किया दर्द, बोलीं-किसी लड़की के साथ ऐसा न…

Karisma Kapoor Abhishek Bachchan engagement: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। इसी साल जून में उनके एक्स हसबैंड संजय कपूर के निधन के बाद, लोग करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ के पुराने किस्सों को फिर से याद करने लगे हैं। जहां एक ओर उनकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा विवादों में रही वहीं दूसरी ओर करिश्मा का नाम उस दौर में भी सुर्खियों में आया था जब उनकी सगाई अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) से हुई थी।

2002 में टूट गई थी सगाई

2002 में बॉलीवुड की सबसे चर्चित खबर करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई थी। हालांकि, यह रिश्ता अंजाम तक पहुंचने से पहले ही टूट गया था। सालों बाद करिश्मा ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि उस दौर ने उनकी जिंदगी को कैसे हिला दिया था।

सगाई टूटने के कारण पर आज भी सस्पेंस

आपको बता दें कि 2002 में अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर करिश्मा और अभिषेक की सगाई हुई थी। कपूर और बच्चन खानदान का मिलन फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी सपने से कम नहीं था। हालांकि एक साल के अंदर ही 2003 में यह रिश्ता टूट गया। वजह आज तक दोनों परिवारों ने सार्वजनिक नहीं की है।

सालों बाद करिश्मा ने बयां किया था दर्द 

सालों बाद करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में इस टूटे रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी थी। एक्ट्रेस ने कहा था, ‘ये सोच समझकर लिया गया फैसला था। मैं अपने दर्द को सबके सामने नहीं लाना चाहती थी। उस वक्त मैं चुप रही, क्योंकि मैं हमेशा से कम बोलने वाली  इंसान रही हूं।’

करिश्मा ने इंटरव्यू के दौरान साल 2003  को अपनी जिंदगी का सबसे कठिन समय बताते हुए कहा था – ‘साल की शुरुआत मेरे लिए बेहद दर्दनाक रही थी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो। मुझे काफी दुख का सामना खुद करना पड़ा। लेकिन कहते हैं न वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। मैं भी समय के साथ इससे उबर गई।

दुःख की घड़ी में परिवार ने दिया साथ

करिश्मा की मानें तो इस कठिन समय में उन्हें अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। एक्ट्रेस ने बताया कि अगर उनके पेरेंट्स बबीता-ऋषि कपूर, बहन करीना, दादी कृष्णा राज कपूर और बुआओं का साथ नहीं होता, तो शायद वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पातीं।

करिश्मा हैं सिंगल मदर 

करिश्मा से सगाई टूटने के बाद अभिषेक बच्चन ने 2007 में ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) से शादी कर ली थी और 2011 में उनके घर बेटी आराध्या का जन्म हुआ था। वहीं, करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता भी टूट गया था। आज करिश्मा सिंगल मदर हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रही हैं। उनके दो बच्चे हैं-बेटी समायरा और बेटा कियान।

Tags: abhishek bachchanabhishek bachchan karisma kapoor engagementKarisma Kapoor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Abhishek Bachchan से सगाई टूटने के सालों बाद Karisma Kapoor ने बयां किया दर्द, बोलीं-किसी लड़की के साथ ऐसा न…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Abhishek Bachchan से सगाई टूटने के सालों बाद Karisma Kapoor ने बयां किया दर्द, बोलीं-किसी लड़की के साथ ऐसा न…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Abhishek Bachchan से सगाई टूटने के सालों बाद Karisma Kapoor ने बयां किया दर्द, बोलीं-किसी लड़की के साथ ऐसा न…
Abhishek Bachchan से सगाई टूटने के सालों बाद Karisma Kapoor ने बयां किया दर्द, बोलीं-किसी लड़की के साथ ऐसा न…
Abhishek Bachchan से सगाई टूटने के सालों बाद Karisma Kapoor ने बयां किया दर्द, बोलीं-किसी लड़की के साथ ऐसा न…
Abhishek Bachchan से सगाई टूटने के सालों बाद Karisma Kapoor ने बयां किया दर्द, बोलीं-किसी लड़की के साथ ऐसा न…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?