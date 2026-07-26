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फैमिली मैन हैं अभिषेक बच्चन! शादी की 20वीं एनीवर्सरी के लिए बना रहे स्पेशल प्लान, सोने से पहले रोज ऐश्वर्या राय को…

By: Shivangi Shukla | Published: July 26, 2026 11:39:04 AM IST

Abhishek Bachchan Aishwarya Rai
Abhishek Bachchan Aishwarya Rai


Abhishek Bachchan Aishwarya Rai: अभिषेक बच्चन ने फिल्म ‘किंग’ से कुछ समय का ब्रेक लेकर अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का फैसला किया है। हाल ही में उन्हें अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ न्यूयॉर्क में देखा गया. 

एक फैन पेज द्वारा शेयर की गई वायरल तस्वीरों में यह जोड़ा शाम की सैर के दौरान एक फैन के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहा है. अभिषेक ने टी-शर्ट और टोपी पहनकर कैजुअल लुक अपनाया है, वहीं ऐश्वर्या ब्लैक कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

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2007 में हुई थी ऐश और अभिषेक की शादी 

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी 20 अप्रैल 2007 को हुई थी. हालांकि यह जोड़ा अपने रिश्ते के बारे में शायद ही कभी बात करता है, लेकिन अभिषेक ने हाल ही में डेक्कन क्रॉनिकल को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि उनकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई. उन्होंने कहा, “यह बात 2000 की है, जब हम दिवंगत राज कंवर की फिल्म ‘ ढाई अक्षर प्रेम के’ के सेट पर थे. तब हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती थी. लेकिन क्या मुझे कभी लगा कि वह मेरी जीवनसाथी है? नहीं.” लेकिन इसके बाद ‘गुरु’ फिल्म के सेट पर सब कुछ बदल गया. मणिरत्नम के साथ फिल्म ‘ गुरु’ की रिलीज के कुछ महीनों बाद ही इस जोड़े ने शादी कर ली. 

20वीं सालगिरह के लिए स्पेशल प्लान 

अभिषेक ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी शादी की 20वीं एनीवर्सरी मनाने के लिए स्पेशल प्लान्स बनाये हैं. उन्होंने कहा, “आज ऐश न सिर्फ मेरी बेटी की मां हैं, बल्कि आराध्या को सही संस्कार देने के लिए उन्हें पूरा श्रेय जाता है, साथ ही वो मेरी जीवनसाथी भी हैं. हमारी शादी के उन्नीस साल एक सपने की तरह रहे हैं. हमारी बीसवीं सालगिरह के लिए मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन मैं अभी आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगा.”

जब अभिषेक बच्चन से उनकी खुशहाल शादी के राज के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाक में कहा कि पतियों को सोने से पहले हर रात अपनी पत्नियों से तीन बार “सॉरी” कहना चाहिए. बता दें कि अभिषेक बच्चन अब शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगे. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और राघव जुयाल भी हैं. यह फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Tags: Aishwarya Raibollywoodentertainment
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