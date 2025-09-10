Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ऐश्वर्या के बाद अब Abhishek Bachchan पहुंचे दिल्ली HC, AI डीपफेक -फेक कंटेंट पर रोक की मांग

ऐश्वर्या के बाद अब Abhishek Bachchan पहुंचे दिल्ली HC, AI डीपफेक -फेक कंटेंट पर रोक की मांग

Abhishek Bachchan Moves Delhi HC: अभिषेक बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है। इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए इसपर सुनवाई की तारीख पक्की की है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 10, 2025 16:32:00 IST

Abhishek Aishwarya HC
Abhishek Aishwarya HC

Abhishek Bachchan AI Deepfake Case: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उनकी तस्वीरें, नाम और पर्सनैलिटी को बिना इजाजत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म उनकी फोटो और नाम लगाकर टी-शर्ट, पोस्टर और फेक ऑटोग्राफ तक बेच रहे हैं।

अभिषेक ने खास तौर पर ये भी मुद्दा उठाया कि AI और डीपफेक टेक्नोलॉजी (Deepfake technology) के जरिए उनकी नकली तस्वीरें और वीडियोज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ तो अश्लील और आपत्तिजनक हैं। उनका कहना है कि ये सब उनकी इमेज और प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाता है।

ऐश्वर्या राय बच्चन भी पहुंची थी HC

ये मामला तब और चर्चा में आया जब उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) ने एक दिन पहले ही इसी तरह की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। ऐश्वर्या ने भी कहा था कि उनका नाम और फोटो AI-generated अश्लील कंटेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी और इज्जत पर असर पड़ रहा है।

30,000 करोड़ की दौलत पर भिड़ा Sunjay Kapur का परिवार, मां ने भी उठाए सवाल, पत्नी प्रिया बोलीं- इनको सड़कों पर नहीं छोड़ा

कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाई है। जज ने साफ कहा कि अगर कोई वेबसाइट या प्लेटफॉर्म ऐसा कंटेंट डाल रहा है, तो उसे हटाने के लिए सही-सही लिंक (URLs) देना जरूरी होगा। तभी गूगल, यूट्यूब या ई-कॉमर्स साइट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर जारी किया जा सकता है।

अगली सुनवाई कब?

अगली सुनवाई के लिए केस को आगे बढ़ा दिया गया है। अब अभिषेक की टीम को सबूत और लिंक जुटाकर कोर्ट में पेश करने होंगे। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अभिषेक बच्चन के वकील से अदालत द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई दोपहर 2:30 बजे होगी। 

Tags: Abhishek Bachchan AI deepfake caseAbhishek Bachchan Delhi HC caseAbhishek Bachchan personality rightsAishwarya Rai Abhishek Bachchan court
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
ऐश्वर्या के बाद अब Abhishek Bachchan पहुंचे दिल्ली HC, AI डीपफेक -फेक कंटेंट पर रोक की मांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ऐश्वर्या के बाद अब Abhishek Bachchan पहुंचे दिल्ली HC, AI डीपफेक -फेक कंटेंट पर रोक की मांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऐश्वर्या के बाद अब Abhishek Bachchan पहुंचे दिल्ली HC, AI डीपफेक -फेक कंटेंट पर रोक की मांग
ऐश्वर्या के बाद अब Abhishek Bachchan पहुंचे दिल्ली HC, AI डीपफेक -फेक कंटेंट पर रोक की मांग
ऐश्वर्या के बाद अब Abhishek Bachchan पहुंचे दिल्ली HC, AI डीपफेक -फेक कंटेंट पर रोक की मांग
ऐश्वर्या के बाद अब Abhishek Bachchan पहुंचे दिल्ली HC, AI डीपफेक -फेक कंटेंट पर रोक की मांग