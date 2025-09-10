ऐश्वर्या के बाद अब Abhishek Bachchan पहुंचे दिल्ली HC, AI डीपफेक -फेक कंटेंट पर रोक की मांग

Abhishek Bachchan AI Deepfake Case: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उनकी तस्वीरें, नाम और पर्सनैलिटी को बिना इजाजत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म उनकी फोटो और नाम लगाकर टी-शर्ट, पोस्टर और फेक ऑटोग्राफ तक बेच रहे हैं।

अभिषेक ने खास तौर पर ये भी मुद्दा उठाया कि AI और डीपफेक टेक्नोलॉजी (Deepfake technology) के जरिए उनकी नकली तस्वीरें और वीडियोज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ तो अश्लील और आपत्तिजनक हैं। उनका कहना है कि ये सब उनकी इमेज और प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाता है।

ऐश्वर्या राय बच्चन भी पहुंची थी HC

ये मामला तब और चर्चा में आया जब उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) ने एक दिन पहले ही इसी तरह की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। ऐश्वर्या ने भी कहा था कि उनका नाम और फोटो AI-generated अश्लील कंटेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी और इज्जत पर असर पड़ रहा है।

कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाई है। जज ने साफ कहा कि अगर कोई वेबसाइट या प्लेटफॉर्म ऐसा कंटेंट डाल रहा है, तो उसे हटाने के लिए सही-सही लिंक (URLs) देना जरूरी होगा। तभी गूगल, यूट्यूब या ई-कॉमर्स साइट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर जारी किया जा सकता है।

अगली सुनवाई कब?

अगली सुनवाई के लिए केस को आगे बढ़ा दिया गया है। अब अभिषेक की टीम को सबूत और लिंक जुटाकर कोर्ट में पेश करने होंगे। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अभिषेक बच्चन के वकील से अदालत द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई दोपहर 2:30 बजे होगी।