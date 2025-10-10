सलमान के बाद अब शाहरुख के लिए बिगड़े डायरेक्टर के बोल, कहा-‘उसकी भी नीयत गड़बड़ है’
सलमान खान के खिलाफ कई बातें कहने के बाद अब अभिनव कश्यप ने शाहरुख़ खान के खिलाफ हमला बोला है जो कि सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आ रहा है.

By: Kavita Rajput | Published: October 10, 2025 1:49:12 PM IST

Shah Rukh Khan Abhinav Kashyap Controversy: सलमान खान (Salman Khan) के बाद अब डायरेक्टर अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) के पीछे पड़ गए हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में किंग खान पर हमला बोला है. अभिनव ने शाहरुख़ के धर्म और उनकी नीयत पर सवाल उठाए हैं जो उनके फैंस को रास नहीं आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर ऐसा ज़हर उगलने के लिए लोग अभिनव कश्यप की आलोचना भी कर रहे हैं. 

अभिनव बोले-शाहरुख़ दुबई में बस जाएं 

अभिनव ने शाहरुख़ पर निशाना साधते हुए कहा, ये कौम बस लेना जानती है, देना नहीं. ये सिर्फ लेते हैं और लेते जाते हैं. शाहरुख़ खान का दुबई में जो घर है, उसका नाम जन्नत है, जबकि मुंबई वाला घर मन्नत है. ये सब क्या है? आपकी सारी मन्नतें वहां कुबूल होती हैं तो आप और मन्नतें करते जाते हैं.मैंने सुना है वो उस बंगले में और फ्लोर बना रहे हैं तो चाहतें बढ़ती जा रही हैं लेकिन अगर आपकी जन्नत वहां हैं तो वहीं रहो न, यहां क्या कर रहे हो? 

अभिनव ने आगे कहा, इन लोगों ने अपने महल खड़े कर लिए हैं जो कॉमन मैन की पहुंच से परे हैं. मुझे उनकी नेटवर्थ से क्या लेना-देना?वो मुझे खाना देंगे क्या?शाहरुख़ बातों में बेहद नर्म मिजाज़ हैं लेकिन नीयत उसकी भी गड़बड़ ही है. 

सोशल मीडिया यूजर्स ने लगाई क्लास
अभिनव के किंग खान के खिलाफ ऐसे कमेंट्स कई सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आए. एक यूजर ने कहा, सलमान खान के खिलाफ तो इसने शूटिंग एक्सपीरिएंस के दौरान की बातें कही थीं लेकिन यहां तो कुछ भी बक रहा है, जन्नत मन्नत को लेकर थीसस बना ली. एक अन्य यूजर ने लिखा, ये अपने पर्सनल इश्यूज में हिन्दू-मुस्लिम एंगल ला रहा है जो कि एक इंसान होने के नाते सबसे बुरी चीज़ है. किसी के धर्म के खिलाफ ऐसी घटिया बातें करना सही नहीं है. 

Tags: abhinav kashyapsalman khanShah Rukh Khan Abhinav Kashyap Controversy
