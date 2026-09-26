‘मैं बहुत पॉपुलर था, लेकिन वह नहीं थे..’, अभिजीत सावंत ने अरिजीत सिंह से की अपने सफर की तुलना; कही ये बात

अभिजीत सावंत ने साल 2005 में रियलिटी टेलीविजन पर आने के बाद अपने और अरिजीत सिंह के करियर के अलग-अलग रास्तों के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि उनकी विज़िबिलिटी, सफ़र और उन पर पड़ने वाले प्रेशर एक जैसे नहीं थे. उन्होंने कहा कि अरिजीत कई सालों तक लाइमलाइट से दूर रहे, म्यूज़िक स्टूडियो में काम किया, फिर देश के सबसे जाने-माने प्लेबैक सिंगर में से एक बने.

अरिजीत को लेकर अभिजीत सावंत ने क्या कहा?

फिल्मीज्ञान के साथ एक इंटरव्यू में अभिजीत सावंत ने कहा, ‘साल 2005 के बाद, अरिजीत सिंह लाइमलाइट से दूर रहे. कम से कम 10 साल तक, इसे एक आशीर्वाद ही कह सकते हैं. वह म्यूजिक स्टूडियो गए और उन्होंने सभी बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया, एक सिंगर के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर, एक प्रोग्रामर के तौर पर.’

अभिजीत ने कहा कि इस बीच, 2005 में इंडियन आइडल जीतने के बाद वह एक नेशनल नाम बन गए. उन्होंने 1 करोड़ रुपये जीते और सोनी के साथ एक एल्बम डील मिली, जबकि अरिजीत म्यूज़िक स्टूडियो में काम करने के लिए वापस लौट आए और लाइमलाइट से दूर कई सालों तक एक्सपीरियंस बनाया. अभिजीत ने आगे कहा, ‘वह बेसिक बातों पर वापस गए और उन्होंने अपनी जर्नी फिर से शुरू की और तब उन्हें कोई नहीं जानता था.’

‘मैं बहुत पॉपुलर था, लेकिन वह नहीं थे’

अभिजीत सावंत ने कहा कि पॉपुलैरिटी में अंतर का मतलब यह भी था कि दोनों सिंगर्स पर प्रेशर भी बहुत अलग था. अभिजीत के अनुसार, उन्हें ऑडियंस पहले से ही पहचान रही थी, जबकि अरिजीत चुपचाप म्यूज़िशियंस और कंपोज़र्स के साथ काम कर रहे थे और एक सिंगर के तौर पर अपने मौके का इंतज़ार कर रहे थे.

उन्होंने कहा, ‘अगर आप उस समय उनकी और मेरी तुलना करें, तो मैं बहुत पॉपुलर था, लेकिन वह नहीं थे. इसलिए जिस तरह का प्रेशर मैंने झेला, वह उस प्रेशर से बहुत अलग था जिसका वह सामना कर रहे थे. उन्होंने उन 10 सालों में बहुत काम किया, और म्यूज़िशियंस के साथ बहुत काम किया और फिर उन्हें अपना पहला बड़ा गाना मिला.

कब अरिजीत को मिली असली सफलता?

अभिजीत सावंत ने कहा कि ‘आशिकी 2’ के बाद अरिजीत सिंह की सफलता में टाइमिंग और किस्मत की भी भूमिका रही. उन्होंने बताया कि अरिजीत ने इससे पहले ‘मर्डर 2’ में ‘दिल संभल जा जरा’ गाना गाया था, लेकिन ‘तुम ही हो’ ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई. अभिजीत के मुताबिक, किसी गाने का किसी खास सिंगर के हिस्से में आना भी किस्मत की बात होती है.

उन्होंने यह भी कहा कि लोग अक्सर सफल कलाकारों की तारीफ करते हैं और कम चर्चित कलाकारों में कमियां तलाशते हैं, जबकि हर कलाकार का सफर अलग होता है और सभी अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

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