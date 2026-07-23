खत्म नहीं हुई अभिजीत भट्टाचार्य की नाराजगी! नेहा कक्कड़ पर कसा तंज; बोले, ‘गाने के 1 करोड़ रु. चार्ज करती थी, कहां है?’

Abhijeet Bhattacharya on Neha Kakkar Fees Charge: गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने नेहा कक्कड़ द्वारा प्रस्तुति के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग की खुलेआम आलोचना की है. इसके अलावा, उन्होंने गायकों द्वारा की जाने वाली अत्यधिक मांगों की भी निंदा की.

यूट्यूब पर सुभोजित घोष के साथ बातचीत में अभिजीत भट्टाचार्य ने नेहा कक्कड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इतनी ज्यादा फीस चार्ज करती थी, अब वो (नेहा कक्कड़) कहां है?

नेहा कक्कड़ पर क्यों भड़के अभिजीत भट्टाचार्य

अभिजीत भट्टाचार्य ने नेहा कक्कड़ के 1 करोड़ रु. फीस चार्ज करने पर भड़कते हुए कहा, “1 करोड़ लेती हूं. अब मैं कैसे कहूं मैं 5 करोड़ या 10 करोड़ या 50 लाख लेता हूं. ये बोलके मार्केट बना ना… बच्ची थी ठीक था फिर इतनी बड़ी हो गई. ऐसी नहीं होनी चाहिए. मार्केटिंग करो, अच्छे से करो.” इसके अलावा एंकर ने गायक और नेहा कक्कड़ के बीच 2024 में हुए विवाद का मुद्दा भी उठाया. 2024 में नेहा कक्कड़ और अभिजीत भट्टाचार्य में शादियों में गाने को लेकर बहस हो गई थी, जिसमें अभिजीत के फैंस को नेहा कक्कड़ के बोलने का अंदाज सही नहीं लगा था. अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा कि मेरा मानना है कि सिंगर्स को शादियों में नहीं गाना चाहिए और मैं नहीं गाता हूं. जिसको भी मेरा गाना सुनना है वो मेरे शो में आये और सुने.

नेहा कक्कड़ के बारे में

नेहा कक्कड़ बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर हैं. उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में गाने गए हैं. 2006 में कक्कड़ ने भारतीय टेलीविज़न शो “इंडियन आइडल सीजन 2” में हिस्सा लिया था. उनके हिट गानों में कुछ हैं – “सन्नी सन्नी”, “मनाली ट्रेंस”, “आओ राजा”, “धतिंग नाच”, “लन्दन ठुमकदा” और “जादू की झप्पी”,”दिलबर-दिलबर.” नेहा कक्कड़ ने पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया और प्रोफेशनल लाइफ से दूरी बनाई हुई है. उनका कहना है कि वो कुछ समय बाहर की दुनिया से दूर रहना चाहती हैं.