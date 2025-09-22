Aashram में Bobby Deol के साथ इंटीमेट हुई थी ये एक्ट्रेस, बताया कैसे शूट हुए थे बोल्ड सीन्स
त्रिधा चौधरी 2020 में आश्रम वेबसीरीज में नजर आई थीं जिसमें उन्होंने बॉबी देओल के साथ काफी लवमेकिंग सीन्स शूट किए थे.

By: Kavita Rajput | Published: September 22, 2025 10:09:44 AM IST

Tridha Choudhary Bobby Deol Bold Scene: बॉलीवुड में कई यंग एक्ट्रेसेस ने अपनी जगह बनाई है. इनमें से एक एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी (Tridha Choudhary) भी हैं. त्रिधा ने वेब सीरीज आश्रम, आश्रम 2 और 3 में बबीताजी का किरदार निभाकर सुर्खियां बटोरीं. त्रिधा को इस वेबसीरीज के जरिए पॉपुलैरिटी इसलिए मिली क्योंकि उनकी बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल (Bobby Deol) के साथ केमिस्ट्री काफी अच्छी जमी. यहां तक कि दोनों के बीच फिल्माए गए बोल्ड और इंटीमेट सीन्स काफी सुर्ख़ियों में रहे. त्रिधा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये सीन्स शूट करने से पहले वह काफी नर्वस थीं लेकिन बॉबी ने उनकी काफी मदद की. बॉबी इतने सीनियर एक्टर हैं लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें अनकम्फ़र्टेबल महसूस नहीं होने दिया.

ऐसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन्स

त्रिधा ने बताया कि उन्होंने बॉबी के साथ लवमेकिंग सीन तकिए की मदद से शूट किया था और सेट पर कई लोग मौजूद थे. लोगों को लगता है कि बोल्ड सीन्स रियल होते हैं लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है. लोगों को गलतफ़हमी होती है कि सब रियल होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है. उन्हें समझना चाहिए कि हम केवल परदे पर वो किरदार निभा रहे होते हैं न कि रियल में वैसा कुछ होता है.

बिना ऑडिशन के मिला था रोल
त्रिधा ने आगे ये भी खुलासा किया कि उन्होंने आश्रम सीरीज के लिए कोई ऑडिशन नहीं दिया था. डायरेक्टर प्रकाश झा ने उनके पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स देखे थे जिनके बेसिस पर उन्हें सीरीज में रोल दिया. वो खुश हैं कि बबीता के रोल से उन्हें अपने करियर में इतनी पहचान मिली.

त्रिधा ने ये भी कहा कि उनकी सफलता में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा हाथ है. वो ओटीटी की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हैं कि उन्हें इसके जरिए दर्शकों तक पहुँचने और अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला. उन्होंने कहा ओटीटी के जरिए उन्हें कम समय में बड़ी सफलता मिली है. ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लड़कियों को डिजिटल स्पेस में काम करने का मौका मिल रहा है.  

