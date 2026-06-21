टीवी की फेमस बहू से बनीं योगा टीचर, आशका गोराडिया ने छोड़ी एक्टिंग, अब चला रहीं करोड़ों का बिजनेस

Aashka Goradia: टीवी इंडस्ट्री में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने वाली आशका गोराडिया आज एक अलग ही पहचान बना चुकी हैं. कभी छोटे पर्दे पर फेमस किरदार निभाने वाली आशका ने अपने करियर के शिखर पर एक्टिंग को अलविदा कहकर फिटनेस की राह चुनी. अब वो योग और बिजनेस की दुनिया में सफलता की नई मिसाल पेश कर रही हैं.

आशका गोराडिया योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल मानती हैं. अपने पति ब्रेंट गोबल के साथ वो गोवा में एक योग स्टूडियो संचालित करती हैं, जहां लोगों को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है. इसके अलावा, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी योग सत्र आयोजित करती हैं और सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़ी जानकारी शेयर करती रहती हैं.

सफल बिजनेसवुमन के रूप में बनाई अलग पहचान

40 साल की आशका ने साल 2018 में रेनी कॉस्मेटिक्स की सह-स्थापना की थी. आज ये ब्रांड भारत के तेजी से बढ़ते ब्यूटी ब्रांड्स में गिना जाता है और इसकी वैल्यू 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है. एक्टिंग छोड़ने के बाद उन्होंने जिस तरह बिजनेस की दुनिया में खुद को स्थापित किया, वो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

आशका गोराडिया ने अपने एक्टिंग करियर में कई फेमस टीवी धारावाहिकों में काम किया. ‘नागिन’ और ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ जैसे चर्चित शोज के अलावा वो ‘बिग बॉस 6’, ‘झलक दिखला जा 4’, ‘नच बलिए 4’ और ‘खतरों के खिलाड़ी 4’ जैसे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं.

परिवार के साथ खुशहाल जीवन

पेशेवर सफलता के साथ-साथ आशका अपने पारिवारिक जीवन को भी पूरी अहमियत देती हैं. उन्होंने 1 दिसंबर 2017 को ब्रेंट गोबल से शादी की थी. हाल ही में मई 2026 में वो दूसरी बार मां बनी हैं. उनके दूसरे बेटे का नाम रिचर्ड थियोडोर गोबल है, जबकि उनके बड़े बेटे का नाम विलियम एलेक्जेंडर है. आज आशका अपने परिवार, योग और बिजनेस के बीच शानदार संतुलन बनाकर जीवन का नया अध्याय जी रही हैं.