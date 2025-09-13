Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > टाइट ब्लाउज में एक्ट्रेस ने दिया बोल्ड पोज, एक झटके में बताया क्या होती है Sexy Photo

Erotic Photos Viral: आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस की मोस्ट सेक्सी फोटो इंटरटनेट पर वायरल हो रही है. फोटो में एक्ट्रेस ने टाइट ब्लाउज पहन सेक्सी पोज दिया है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 13, 2025 6:47:53 AM IST

Sahher Bambba Photos: बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जो सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं. ऐसे में यह एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं और सिर्फ दिखाई ही नहीं, बल्कि बिकिनी से लेकर बोल्ड अवतार में फोटोज खिंचाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती नजर आती हैं. आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वह भले ही इन दिनों शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan Web Series) की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. मगर यह भी बोल्ड और सुपर सेक्सी अवतार दिखाने में पीछे नहीं हटती हैं. 

टाइट ब्लाउज में एक्ट्रेस ने दिए सेक्सी पोज

यहां हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस साहेर बंबा (Sahher Bambba) की. साहेर बंबा फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही अपनी ग्लैमरस फोटोज से फैंस को इंप्रेस करती नजर आती हैं. साहेर बंबा की ऐसे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कई फोटोज हैं, लेकिन एक्ट्रेस की एक ऐसी फोटो भी है जिसमें वह हद से ज्यादा सेक्सी अवतार में नजर आ रही हैं.  

साहेर बंबा (Sahher Bambba Photos) ने अपनी सेक्सी अवतार वाली फोटो ब्लैक एंड व्लाइट में इंस्टाग्राम पर शेयर की है. लेकिन, इसमें भी एक्ट्रेस की हॉटनेस छलक रही है. फोटो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ने ऐसा ब्लाउज पहना है, जिसने सिर्फ प्राइवेट पार्ट और पूरे हाथों को उंगलियों समेत कवर किया है. साहेर ने इस फोटो में इतना हद से ज्यादा टाइट ब्लाउज पहना है कि उनका क्लीवेज छोड़ो प्राइवेट पार्ट तक बाहर झांक रहा है. 

साहेर बंबा की फोटो ने इंटरनेट पर काटा बवाल

साहेर बंबा (Sahher Bambba Bold Photos) ने टाइट ब्लाउज के साथ लेदर स्कर्ट कैरी की है, जिसमें हाई थाई स्लिट है. हाई स्लिट स्कर्ट में एक्ट्रेस ने अपने लेग्स को इस पोजिशन में रखा है, जो उनके हुस्न का दीदार कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. साहेर बंबा की इस फोटो पर जमकर लोग कमेंट्स कर रहे हैं. 

साहेर बंबा का करियर

साहेर बंबा (Sahher Bambba Movies) ने अपने करियर की शुरुआत सनी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास से की थी. इस फिल्म के बाद वह द मिरांडा बदर्स नाम की स्पोर्ट्स ड्रामा में दिखाई दी थीं. वहीं, अब एक्ट्रेस शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मचअवेटेड वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आने वाली हैं. अब इस सीरीज में साहेर का कितना बड़ा किरदार होगा, यह जानने के लिए आपको 18 सितंबर का इंतजार करना होगा.

