फैन ने मांगा ऐश्वर्या राय से ऑटोग्राफ, आराध्या के बदले तेवर, वायरल वीडियो ने मां-बेटी के रिश्ते का खोला राज

कान्स फिल्म फेस्टिवल का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें ऐश्वर्या राय प्रशंसकों का अभिवादन करने, ऑटोग्राफ देने और सेल्फी के लिए पोज देने के लिए रुकती हुई दिखाई दे रही हैं.

वीडियो में उनके साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी थीं, जिनके चेहरे का एक्सप्रेशन खूब वायरल हो रहा है. ये एक कैंडिड रिकॉर्डिंग थी, जो हर तरफ छाई हुई थी.

वायरल वीडियो के बारे में

वीडियो में ऐश्वर्या और आराध्या हाथ में हाथ डालकर चलती हुई दिखाई देती हैं, तभी एक प्रशंसक उनसे ऑटोग्राफ और तस्वीर लेने का अनुरोध करता है. ऐश्वर्या तुरंत रुक जाती हैं, प्रशंसक से बात करती हैं और मुस्कुराते हुए उनकी इच्छा पूरी करती हैं. इस दौरान आराध्या अपनी मां को ध्यान से देखती हैं और प्रशंसकों के जमा होने पर मुस्कुराती हुई बेहद खुश नजर आती हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जोरदार प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें यूजर्स आराध्या के हावभाव की सराहना कर रहे हैं. वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि आराध्या अपनी मां पर गर्व महसूस कर रही हैं और उनकी सफलता पर खुश हैं.

Unseen ~ Aishwarya Rai & Aaradhya for @lorealparisfr Dinner at Cannes 2k26 ; ✨

Aaradhya is looking so Pretty ❣️#AishwaryaRai #AishwaryaRaiBachchan pic.twitter.com/w9T5WwP6vl — Mishkat Mahir (@MahirMishkat) May 24, 2026

ऐश्वर्या राय का कान्स लुक

ऑनलाइन अटकलों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बाद, ऐश्वर्या राय ने 22 मई को कान्स में अमित अग्रवाल द्वारा डिजाइन किए गए गहरे नीले रंग के गाउन में सबका ध्यान आकर्षित किया था.

फैशन के दीवाने उनके पहले लुक से अभी भी प्रभावित थे, और 52 वर्षीय स्टार ने सोफी कॉउचर द्वारा डिजाइन किए गए गुलाबी रंग के गाउन में अपने दूसरे लुक से इंटरनेट पर धूम मचा दी. लेकिन सबसे बड़ा खुलासा आराध्या बच्चन का प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में रेड कलर के गाउन में आधिकारिक पदार्पण था. हालांकि उन्होंने अभी तक रेड कार्पेट पर वॉक नहीं किया है, लेकिन 14 वर्षीय आराध्या अपनी मां के साथ लाइट्स ऑन वूमेन्स वर्थ अवॉर्ड के छठे संस्करण में शामिल हुईं.