Aamrapali Dubey या Kajal Raghwani? कौन है सबसे ज्यादा अमीर, इन्हें दुल्हनियां बनाने वाले रातों रात बनेंगे करोड़पति

Aamrapali Dubey vs Kajal Raghwani Net Worth: भोजपुरी एक्ट्रेस का जलवा अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है. देश-विदेश तक भोजपुरी हसीनाओं के ठुमके वायरल हैं. हर कोई इन हसीनाओं का दीवाना है अब चाहे वो आम्रपाली दुबे हो या रानी चटर्जी. लेकिन आज हम आपको हाल ही में चर्चाओं में आई आम्रपाली दुबे की कमाई और उनकी नेटवर्थ बताने वाले हैं. सिर्फ यही नहीं इनके अलावा कभी डांस ग्रुप में सबसे पीछे नाचने वाली हसीना काजल राघवानी की भी नेटवर्थ और कमाई बताएंगे. ये दो वो हसीनाएं हैं जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम कर अपना जलवा बिखेरा और करोड़ों की मालकिन बन गई हैं.

करोड़ों की मालकिन हैं Aamrapali Dubey

भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे लंबे समय से अपनी एक्टिंग और ग्लैमर से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाए हुए हैं. 2014 में फिल्म ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखने वाली आम्रपाली अब तक 30 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के साथ उनकी जोड़ी को खास पसंद किया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आम्रपाली एक फिल्म के लिए करीब 8 से 10 लाख रुपये फीस चार्ज करती हैं. फिल्मों के अलावा वो सोशल मीडिया के जरिए भी कमाई करती हैं. रिपोर्ट्स में उनकी कुल नेट वर्थ करीब 30 करोड़ रुपये बताई जाती है, जिससे वह भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हैं. भोजपुरी सिनेमा में आने से पहले आम्रपाली हिंदी टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं.

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Kajal Raghwani की नेटवर्थ

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस काजल राघवानी अपनी खूबसूरती, शानदार एक्टिंग और बोल्ड अंदाज के लिए काफी लोकप्रिय हैं. फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज के साथ-साथ वह विज्ञापनों से भी अच्छी कमाई करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी 5.5 मिलियन से ज्यादा की मजबूत फैन फॉलोइंग है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शामिल हैं और उन्होंने अपने करीब 15 साल के करियर में 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बनाई है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों, म्यूजिक वीडियोज, ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापनों से आता है.