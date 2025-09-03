Home > भोजपुरी > बरसात में Nirahua संग लिपट-चिपट कर रोमांस कर रही हैं Amrapali Dubey और माग रही है जाड़ का जुगाड़! वायरल हो रहा है इंटरनेट पर सेक्सी वीडिया

बरसात में Nirahua संग लिपट-चिपट कर रोमांस कर रही हैं Amrapali Dubey और माग रही है जाड़ का जुगाड़! वायरल हो रहा है इंटरनेट पर सेक्सी वीडिया

Bhojpuri Song: दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ (Dinesh Lal Yadav Nirahua) और आमप्राली दुबे (Amrapali Dubey) का एक पूरा भाजपुरी गाना 'जाड़ के जुगाड़ काके जा' (Jad Ke Jogad Kake Ja) एक बार फिर इंटरनेट पर धमाल मचा रहा हैं। 9 साल पुहले रिलीज हुए एस भोजपुरा गाने में आम्रपाली और निरहुआ की जबरदस्त केमिस्ट्री आग लगा रही है।

Published By: chhaya sharma
Published: September 3, 2025 23:55:47 IST

Aamrapali dubey and dinesh lal yadav old bhojpuri song
Aamrapali dubey and dinesh lal yadav old bhojpuri song

Nirahua And Amrapali Dubey Bhojpuri Song: भोजपुरी इंडस्ट्री के पसंदीदा स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ (Dinesh Lal Yadav Nirahua)  हमेश अपनी सुरहिट फिल्में और गनों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं, फैंस को उनका हर अंदाज और उनकी दिल छू जाने वाली आवाज बेहद ज्यादा पसंद है। वहीं आमप्राली दुबे (Amrapali Dubey)  इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं और लोग उनकी हर अदा के दिवाने हैं। दोनों की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरहिट जोडी में से एक हैं, फैंस दोनों को एक साथ पर्दे पर देखना बेहद पसंद करते है, यही वजह है कि दोनों के गाने आते ही सोशल मीडिया पर छा जाता है और पूराने गाने भी इंटरनेट पर ट्रेंड करते रहते हैं। 

दिनेश लाल यादव और आमप्राली दुबे का मोस्ट रोमांटिक भोजपुरी सॉन्ग

हाल ही में एक बार फिर दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) और आमप्राली दुबे (Amrapali Dubey)  का एक पूराना भोजपुरा गाना इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। यह भोजपुरी गाना और कोई नहीं बल्कि सुपरहिट भोजपुरी सॉन्ग ‘जाड़ के जुगाड़ काके जा’ (Jad Ke Jogad Kake Ja) है, जिसे 9 साल पहले रिलीज किया गया था। इस भोजपुरी गाने में आम्रपाली और निरहुआ की जबरदस्त केमिस्ट्री आग लगा रही है। गाने ‘जाड़ के जुगाड़ काके जा’ में दोनों एके दूसरे के प्यार में डूबे नजर आ रहे है और ताबड़तोड़ रोमांस कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने गाने में ब्लैक कलर का ड्रेस पहला है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही है और इस दौरान आमप्राली दुबे का बोल्ड अंदाज और कातिलाना डांस मूव्स लोगों को उनका दीवाना बना रहे हैं। इस भोजपुरी गाने के वीडियो हजार बार नहीं बल्कि लाखों से भी ज्यादा बाद देखा जा चुका हैं। गाने के वीडियों क्लिप भी सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहे हैं। 

9 साल पहले रिलीज हुआ था ये भोजपुरी सॉन्ग

बता दें कि भोजपुरी सॉन्ग ‘जाड़ के जुगाड़ काके जा’ (Jad Ke Jogad Kake Ja) को Worldwide Records Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 12 जून, 2016 को अपलोड किया गया है।  गाने को इंदु सोनाली (Indu Sonali) और रजनीश (Rajneesh) ने अपनी दिलकश आवाज में गाया है और इसके बोल .श्याम देहती (Shyam Dehati) ने लिखा है। 

Amrapali Dubey, bhojpuri song, Dinesh Lal Yadav, Jad Ke Jogad Kake Ja, nirahua
