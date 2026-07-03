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Amir Khan Wedding: 5 तारीख ख़ास है! आमिर खान ने गौरी से शादी को लेकर कही बड़ी बात, सादगी से होंगी रस्में, नहीं होगा रिसेप्शन

Amir Khan Gauri Spratt Wedding Date: आमिर खान ने गौरी स्प्रैट से अपनी शादी की पुष्टि कर दी है. एक्टर ने कहा कि उनकी शादी की रस्म परिवारजनों के बीच बांद्रा स्थित घर पर होगी साथ ही कोई रिसेप्शन नहीं होगा.

By: Shivangi Shukla | Published: July 3, 2026 3:59:58 PM IST

आमिर खान & गौरी स्प्रैट
आमिर खान & गौरी स्प्रैट


Amir Khan Wedding Venue: अफवाहों का दौर ख़त्म हुआ! मिस्टर परफेक्ट आमिर खान ने खुद अपनी लंबे समय की मंगेतर और उद्यमी गौरी स्प्रैट के साथ अपनी कथित शादी की घोषणा की.

मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, अभिनेता ने अपनी शादी की तारीख, समय, स्थान, मेहमानों और उन सभी बातों का खुलासा किया जिनके बारे में हम सब जानना चाहते थे. एक बात तो तय है कि यह कोई पारंपरिक बॉलीवुड शादी नहीं होगी, बल्कि एक सादगी से भरी शादी होगी.

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कब है आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी?

आमिर खान ने घोषणा की है कि वह रविवार, 5 जुलाई, 2026 को गौरी स्प्रैट से शादी करेंगे. इस जोड़े ने न तो बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की विदेशों में भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित करने की प्रचलित प्रथा का पालन किया और न ही किसी आलीशान होटलों में कोई बुकिंग की है. इसके बजाय उन्होंने एक खूबसूरत और अपने दिल के करीब स्थान को चुना है- मुंबई के बांद्रा में स्थित आमिर खान का आवास. जी हां, आमिर खान बांद्रा स्थित अपने घर पर ही शादी करेंगे.

प्रेस से हुई एक सीधी बातचीत में खान ने बताया कि यह कार्यक्रम सादगीपूर्ण होगा. दंपति ने स्पष्ट किया कि वे कोई बड़ी बॉलीवुड पार्टी या कथित तौर पर रिसेप्शन नहीं देंगे, बल्कि एक करीबी पारिवारिक समारोह आयोजित करेंगे. आमिर खान ने मीडिया से कहा, “जी हां, मेरी शादी 5 जुलाई को हो रही है और यह एक बहुत ही सादा और निजी समारोह होगा. हम इसे अपने घर पर दोनों परिवारों के साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं. यह हमारे लिए बहुत ही खास दिन है,”

गौरी स्प्रैट कौन हैं?

हालांकि गौरी ने खुद को मीडिया विवादों से दूर रखा है, लेकिन जानकारी के अनुसार गौरी स्प्रैट (47) एक सफल उद्यमी होने के साथ-साथ एक फैशन स्टाइलिस्ट भी हैं. उनका जन्म बेंगलुरु में एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि (तमिल-ब्रिटिश और पंजाबी-आयरिश) में हुआ था. उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से फैशन डिजाइनिंग और फोटोग्राफी की शिक्षा प्राप्त की है. 2007 में, वह ‘बीब्लंट’ नामक लग्जरी सैलून श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण भागीदार और निदेशक बनीं. इसके अलावा, उन्होंने ‘आमिर खान प्रोडक्शंस’ में रचनात्मक कार्यों में भी सहयोग करना शुरू किया.

गौरी और आमिर खान दोनों एक-दूसरे को 25 सालों से जानते थे, लेकिन समय के साथ-साथ उनके रास्ते अलग हो गए. आमिर की चचेरी बहन नुज़हत खान के ज़रिए 2024 की शुरुआत में दोनों फिर से मिले और 2025 के अंत में वे बांद्रा स्थित एक ही अपार्टमेंट में रहने लगे.

Tags: amir khanbollywoodentertainmentGauri Spratt
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