Home > मनोरंजन > न खाने का पता, न रहने का ठिकाना; चॉल में रहता है आमिर खान का सौतेला भाई! ex-wife ने किया चौंकाने वाला खुलासा

न खाने का पता, न रहने का ठिकाना; चॉल में रहता है आमिर खान का सौतेला भाई! ex-wife ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Amir Khan Step-Brother: हाल ही में आमिर खान के सौतले भाई हैदर अली खान की एक्स-वाइफ ने उनके बारे में कई खुलासे किये हैं, जिनमें उनकी गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी जैसे मुद्दे शामिल हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 23, 2026 3:53:09 PM IST

ईवा ग्रोवर & हैदर अली खान
ईवा ग्रोवर & हैदर अली खान


हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के शो में आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान की पूर्व पत्नी ईवा ग्रोवर गेस्ट के रूप में आईं. बातचीत के दौरान उन्होंने अपने पूर्व पति के निजी जीवन से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किये.

ईवा ग्रोवर ने अपने पूर्व पति हैदर अली खान के बारे में बताया कि वो सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और मुंबई की एक चॉल में बेहद कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं.

You Might Be Interested In

न घर है, न खाने का ठिकाना 

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक साक्षात्कार में, ईवा ने बताया कि हैदर के पास कोई स्थायी घर नहीं है, उन्हें भोजन की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है, और वह वर्तमान में बेहद कठिन परिस्थितियों में एक चॉल में रह रहे हैं. ईवा ने यह भी दावा किया कि कई बार वह बिना खाना खाए घर से निकल जाता था. अपनी उतार-चढ़ाव भरी शादी के बारे में बात करते हुए, ईवा ने याद किया कि उन्होंने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध, हैदर को केवल 18 दिनों तक जानने के बाद ही उससे शादी कर ली थी.

सिज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे हैं हैदर अली 

ईवा ने हैदर के सिज़ोफ्रेनिया से जूझने के बारे में भी बात की. अभिनेत्री ने कहा कि शादी के समय उन्हें इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने बताया कि शादी से पहले साथ बिताए थोड़े समय में ही उन्हें हैदर विनम्र, शांत और स्नेहशील दिखे थे और उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका रिश्ता इतना मुश्किल मोड़ लेगा. ईवा के अनुसार, शादी के बाद सब कुछ बदल गया, जिससे वह सदमे और उलझन में पड़ गई. अब पीछे मुड़कर देखने पर, वह कहती हैं कि इस बारे में और अधिक पढ़ने के बाद उन्हें इस स्थिति की बेहतर समझ है, लेकिन उस समय वह यह नहीं समझ पा रही थीं कि उनके व्यवहार में इतना अचानक बदलाव क्यों आया.

शादी के तीसरे दिन ही मारपीट पर उतर आये हैदर 

ईवा ने बताया कि हैदर ने उन्हें घुटनों पर बैठकर प्रपोज़ किया था और उनसे शादी करने की इच्छा भी जताई थी. उन्होंने कहा कि एक बात मुझे कभी समझ नहीं आई, वह यह थी कि शादी के तीसरे दिन ही सब कुछ बदल गया. वह अचानक मुझे मारने-पीटने और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. ईवा का कहना है कि उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था. बता दें कि ईवा ग्रोवर ने हैदर अली खान से 2000 में शादी की थी, दोनों के बीच कुछ ही हफ्तों तक डेटिंग चली थी, लेकिन बाद में उनका रिश्ता तलाक में खत्म हो गया.

Tags: amir khanbollywoodentertainment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026

ICC वनडे रैंकिंग में RO-KO का जलवा, नंबर-1 की कुसी...

July 22, 2026

बारिश में भी स्वर्ग! केरल के इन 5 खूबसूरत ठिकानों...

July 22, 2026

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026
न खाने का पता, न रहने का ठिकाना; चॉल में रहता है आमिर खान का सौतेला भाई! ex-wife ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

न खाने का पता, न रहने का ठिकाना; चॉल में रहता है आमिर खान का सौतेला भाई! ex-wife ने किया चौंकाने वाला खुलासा
न खाने का पता, न रहने का ठिकाना; चॉल में रहता है आमिर खान का सौतेला भाई! ex-wife ने किया चौंकाने वाला खुलासा
न खाने का पता, न रहने का ठिकाना; चॉल में रहता है आमिर खान का सौतेला भाई! ex-wife ने किया चौंकाने वाला खुलासा
न खाने का पता, न रहने का ठिकाना; चॉल में रहता है आमिर खान का सौतेला भाई! ex-wife ने किया चौंकाने वाला खुलासा