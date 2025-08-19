Home > मनोरंजन > तो इस वजह से हुआ था Aamir Khan और रीना का तलाक! एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर पत्नी को दे रहे थे धोखा…आखिर क्या है Jessica Hines से एक्टर का नाता?

तो इस वजह से हुआ था Aamir Khan और रीना का तलाक! एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर पत्नी को दे रहे थे धोखा…आखिर क्या है Jessica Hines से एक्टर का नाता?

Aamir Khan’s rumored girlfriend Jessica Hines: आमिर खान के भाई फैसल खान ने हाल ही में अपने भाई के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा किया और दावा किया कि उनका एक बेटा है जिसका नाम जान है। आईए बताते हैं जेसिका हाइन्स कौन हैं?

Published By: Preeti Rajput
Published: August 19, 2025 11:49:37 IST

Aamir Khan’s rumored girlfriend Jessica Hines: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भाई फैसल खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। फैसल ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दंगल एक्टर पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने भाई आमिर खान का नाम जेसिका हाइन्स नाम की एक महिला के साथ जोड़ा है। फैसल ने दावा किया है कि आमिर खान अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से शादी करने के बाद जेसिका के साथ रिलेशनशिप में थे। शायद दोनों के तलाक की वजह यह भी हो सकती है। कुछ दिन पहले फैसल ने अपने भाई आमिर पर आरोप लगाते हुए खुलासा किया था कि वह उन्हें घर में बंद करके प्रताड़ित करते थे। 

आमिर खान के भाई ने किया बड़ा खुलासा

आमिर खान की निजी ज़िंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके भाई फैसल ने उन पर आरोप लगाया है और खुलासा किया है कि वह जेसिका हाइन्स के साथ रिलेशनशिप में थे और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम जान है। फैसल के इस बयान ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। यूज़र्स अब आमिर खान की ज़िंदगी में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 

कौन है जेसिका हाइन्स?

जेसिका हाइन्स नाम की एक महिला का नाम आमिर खान से जुड़ा है और उसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेसिका एक ब्रिटिश पत्रकार हैं और वह 1998 में अमिताभ बच्चन पर एक किताब लिखने भारत आई थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात आमिर खान से हुई, जो उस समय फिल्म ‘गुलाम’ की शूटिंग कर रहे थे। 2007 में जेसिका की मशहूर किताब ‘लुकिंग फॉर द बिग बी’ लॉन्च हुई। इसी किताब की वजह से वह भारत में ही रहीं और आमिर खान समेत कई बॉलीवुड सितारों से उनका रिश्ता काफी अच्छा हो गया था। लेकिन साल 2007 में उन्होंने लंदन के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली और सभी भारतीय सितारों से हमेशा-हमेशा के लिए दूर हो गईं। 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2005 में जेसिका ने एक ब्रिटिश मैगजीन स्टारडस्ट को इंटरव्यू दिया था। इस बातचीत के दौरान उन्होंने आमिर खान और अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बातचीत की थी। उस दौरान भी आमिर और जेसिका की लव लाइफ चर्चा में आई थी। हालांकि, एक्टर ने कभी इस बारे में बात नहीं की। अब 20 साल बाद यह मुद्दा फिर से मीडिया में है।  

