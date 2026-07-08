Gauri Sprat Wedding Ring: चर्चा में क्यों आई आमिर खान की पत्नी गौरी स्प्रैट की वेडिंग रिंग? इस अंगूठी की कीमत और खूबी जान हर कोई है हैरान

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने 5 जुलाई को अपने बांद्रा स्थित घर पर अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधकर जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत की. बेहद निजी रहे इस शादी समारोह में दोनों के बच्चे, करीबी परिवार वाले और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए. अपने इस स्पेशल डे पर दोनों मैचिंग ट्रेडिशनल आउटफिट्स में नजर आए.

जहां आमिर ने आइवरी धोती-कुर्ता पहना था और सीने के बाईं ओर एक खूबसूरत ब्रूच लगाया हुआ था, वहीं गौरी पेस्टल रंग के लहंगे, लेयर्ड नेकलेस और बालों में गजरा लगाए बेहद खूबसूरत लग रही थीं. लेकिन इन सबके बीच, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो थी गौरी की कस्टमाइज्ड रूबी वेडिंग रिंग. इस अंगूठी की चर्चा हर तरफ हो रही है.

क्यों खास है यह वेडिंग रिंग?

यह अंगूठी अपने दुर्लभ रत्न और बेहतरीन नक्काशी के लिए सुर्खियां बटोर रही है. लग्जरी ज्वैलरी ब्रांड QWEEN द्वारा डिजाइन की गई इस अंगूठी के बीच में मेडागास्कर का बेहद दुर्लभ नेचुरल कैबोशोन-कट रूबी (Madagascar ruby) लगा हुआ है.

इस नायाब अंगूठी के बारे में बात करते हुए ‘QWEEN’ के को-फाउंडर और सीईओ अमित कुमार ने ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ को बताया कि इस रत्न को ढूंढने में ही तीन महीने से ज्यादा का वक्त लग गया. ‘इस रूबी को खोजने में हमें 3 महीने से ज्यादा का समय लगा. इसके बाद 131 अनुभवी कारीगरों ने मिलकर 256 घंटों की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया. यह मेडागास्कर का रूबी है, जो लाख में एक मिलता है. इस वेडिंग रिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दिखने में पूरी तरह ‘रॉयल’ यानी शाही लगे.’

अमित कुमार ने आगे बताया कि इस अंगूठी को बनाने में डिजाइनिंग से लेकर, पत्थरों की सेटिंग और फिनिशिंग तक हर बारीक काम में 256 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा. उनका कहना था कि शुरुआत से ही उनका मकसद एक आम वेडिंग बैंड बनाने का नहीं, बल्कि एक ऐसी धरोहर तैयार करने का था, जिसे पीढ़ियों तक सहेज कर रखा जा सके.

कैसी है इस अंगूठी की डिजाइन?

आम रत्नों वाली अंगूठियों से अलग, इस रूबी को किसी साधारण बैंड पर लगाने के बजाय सोने के एक क्राउन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर फिट किया गया है. रूबी को ‘कैबोशोन कट’ दिया गया है, यानी इसे तराशने के बजाय एक स्मूथ और गोल फिनिश दी गई है, जिससे इसका गहरा लाल रंग और भी ज्यादा चमकता है.

डिजाइन की बारीकियों को समझाते हुए अमित कुमार ने बताया कि रूबी को सोने की एक घुमावदार गैलरी ने संभाल रखा है, जो ऊपर जाकर ताज की तरह दिखती है. इसके बाद इसमें बारीक ‘मिल्ग्रेन बीडिंग’ की गई है. यह एक ऐसा स्टाइल है जो पुराने जमाने में राजा-महाराजाओं के मुकुट और शाही गहनों में इस्तेमाल होता था.

अपने दुर्लभ मेडागास्कर रूबी, हीरों की डिटेलिंग और बेजोड़ कारीगरी की वजह से यह अंगूठी किसी गहने से ज्यादा एक ऐसी अनमोल धरोहर की तरह दिखती है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है.

गौरी स्प्रैट की वेडिंग रिंग की कीमत कितनी है?

इस नायाब अंगूठी की ऑफिशियल कीमत तो सामने नहीं आई है, लेकिन कयास हैं कि यह 30 से 50 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा की हो सकती है आपको बताते चलें कि इसी साल की शुरुआत में आमिर ने गौरी को ब्राजील से मंगाए गए दुर्लभ ‘एक्वामरीन’ स्टोन और 40 हीरों वाली एक खास अंगूठी गिफ्ट की थी, जिसकी वैल्यू भी 25 लाख के आस पास बताई जा रही थी. ऐसे में 131 कारीगरों द्वारा 256 घंटे में तैयार इस मेडागास्कर रूबी रिंग की कीमत कहीं ज्यादा हो सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस रॉयल वेडिंग रिंग की कीमत 30 से 50 लाख रुपये या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है.