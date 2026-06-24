Home > मनोरंजन > Aamir Khan Wedding Venue: इस दिन गौरी संग शादी करने जा रहे आमिर खान, जानें कब, कैसे और कहां होगी शादी?

Aamir Khan Wedding Venue: इस दिन गौरी संग शादी करने जा रहे आमिर खान, जानें कब, कैसे और कहां होगी शादी?

Aamir Khan Wedding Venue: आमिर खान 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं. उनकी शादी की खबर से फैंस उत्साहित हैं, लेकिन आमिर खुद इस बढ़ती सार्वजनिक दिलचस्पी से हैरान हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 24, 2026 11:46:31 AM IST

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की कहां होगी शादी? (Aamir Khan Wedding Venue)
आमिर खान और गौरी स्प्रैट की कहां होगी शादी? (Aamir Khan Wedding Venue)


Aamir Khan Wedding Venue: बॉलीवुड स्टार व मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं. कपल के चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं. उनकी शादी को काफी ज्यादा पब्लिक अटेंशन मिल रही है, जिससे आमिर खान खुद हैरान हो गए हैं. उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि लोग उनकी शादी में इतनी दिलस्पी क्यों ले रहे हैं? वैरायटी के साथ हुई बातचीत में आमिर ने कहा कि वह खुद हैरान हो चुके हैं कि पब्लिक को उनकी शादी इतनी ज्यादा दिलचस्पी है.

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की कहां होगी शादी? (Aamir Khan Wedding Venue)

आमिर किसी ग्रैंड पब्लिक सेलिब्रेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं. शादी एकदम सिंपल रखने की प्लानिंग है और केवल करीबी लोग ही शामिल होने वाले हैं. खुद एक्टर ने कहा कि शादी काफी प्राइवेट और सिंपल होगी. सब कुछ घर में और परिवार के लोगों के बीच होगा. आमिर ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि लोगों को एक्टर्स और सेलेब्स की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है, लोगों को केवल हमारे काम में इंटरेस्ट होना चाहिए न की हमारी पर्सनल लाइफ में. 

You Might Be Interested In

कौन-कौन होगा शादी में शामिल? (Aamir Khan Wedding Guest List)

फिलहाल, गेस्ट लिस्ट ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री की खबरों से पता चलता है कि एक्टर के दोस्त और साथी सुपरस्टार, शाहरुख खान और सलमान खान भी शादी में शामिल हो सकते हैं.

Delhi Weather 24 June 2026: कल दिल्ली में मौसम ने लिया U-turn, जानें आज कैसा रहेगा मौसम, गरजेंगे बादल या चढ़ेगा पारा?

कब और कैसे हुआ प्यार? (Aamir Khan-Gauri Spratt Love Story) 

गौरी को कई मौकों पर आमिर के साथ देखा गया है. गौरी एक सात साल के बेटे की मां हैं, माना जाता है कि आमिर को लगभग 25 सालों से दोस्त के तौर पर जानती थीं, इससे पहले कि उन्होंने रिश्ते में आने का फैसला किया. आपकी याद ताज़ा करते हुए, आमिर ने पिछले साल मार्च में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी को मीडिया से मिलवाया था. ‘रंग दे बसंती’ एक्टर ने जन्मदिन से पहले मीडिया के साथ एक मज़ेदार मीट एंड ग्रीट होस्ट किया था, और जब वह प्रेस से बात कर रहे थे, तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने बताया कि उन्हें एक बार फिर प्यार मिल गया है.

लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज में बड़ा एक्शन! कई कोचिंग सेंटर सील, खान सर के संस्थान पर भी लटका ताला

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश के मौसम में जरूर खाएं ये फल, strong रहेगी...

June 24, 2026

बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली...

June 23, 2026

अंशुला कपूर का ग्लैमरस Pre-Bridal लुक!

June 23, 2026

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026

ज्यादा मेथी खाने के नुकसान

June 23, 2026
Aamir Khan Wedding Venue: इस दिन गौरी संग शादी करने जा रहे आमिर खान, जानें कब, कैसे और कहां होगी शादी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aamir Khan Wedding Venue: इस दिन गौरी संग शादी करने जा रहे आमिर खान, जानें कब, कैसे और कहां होगी शादी?
Aamir Khan Wedding Venue: इस दिन गौरी संग शादी करने जा रहे आमिर खान, जानें कब, कैसे और कहां होगी शादी?
Aamir Khan Wedding Venue: इस दिन गौरी संग शादी करने जा रहे आमिर खान, जानें कब, कैसे और कहां होगी शादी?
Aamir Khan Wedding Venue: इस दिन गौरी संग शादी करने जा रहे आमिर खान, जानें कब, कैसे और कहां होगी शादी?