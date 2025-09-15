बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’.

Aamir Khan Up Coming Project: बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट‘ कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. आमिर खान एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं. हाल ही में उनकी फिल्म ‘सितारे जमीन पर‘ ने बॉक्स ऑफिस पर 266 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था, जिससे दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता एक बार फिर से साबित हुई थी. अब, आमिर अपनी अगली फिल्म के लिए काम कर रहे हैं.

ये फिल्म नहीं है कोई साधारण फिल्म

जी हां, आपने एक दम सही सुना, यह कोई साधारण फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले महान दादासाहेब फाल्के की बायोपिक पर आधारित है. इस प्रोजेक्ट में उनके साथ और कोई नहीं बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्ममेकर में से एक राजकुमार हिरानी उनके साथ काम करेंगे.

भारतीय सिनेमा पर धूम मचाएगी फिल्म

दादासाहेब फाल्के, जिनका पूरा नाम धुंडिराज गोविंद फाल्के था, भारतीय सिनेमा के पथ-प्रदर्शक थे. उन्होंने साल 1913 में भारत की पहली पूर्ण-लंबाई वाली फीचर फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र‘ का निर्माण किया था. उनके जीवन की कहानी, उनके संघर्ष और सिनेमा के प्रति उनका प्रेम, हम सभी के लिए प्रेरणादायक गाथा है.

शूटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त

फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी जाएगी, ताकि आमिर खान का ‘लुक‘ लीक न हो सके. प्रोडक्शन टीम इस बात का खास ध्यान रखेगी कि सेट पर आने-जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रहेगी.

फिल्म आखिर कम होगी रिलीज

रिलीज डेट की बात करें तो, यह फिल्म 30 अप्रैल साल 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. क्योंकि इसी दिन दादासाहेब फाल्के की 157वीं जयंती है. हालांकि, अब यह कहना मुश्किल होगा कि फिल्म कब तक रिलीज हो पाएगी.

क्या दर्शकों को मिल पाएगी बेहतरीन फिल्म

आमिर खान और राजकुमार हिरानी की इस वापसी से न केवल दर्शकों को एक बेहतरीन फिल्म मिलने की उम्मीद है, बल्कि यह बायोपिक भारतीय सिनेमा के इतिहास को जानने का भी एक शानदार मौका है. फिलहाल, सभी की निगाहें अब इस फिल्म पर पर टिकी हुई है, और आमिर खान के फैंस बड़े ही बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.