जब फिल्म में भगत सिंह की भूमिका के लिए आमिर खान ने नकारा, दिया ऐसा तर्क, जीत लेगा दिल

Aamir Khan on Bhagat Singh Role: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट यानी आमिर खान जो भी किरदार निभाते हैं, वे उनमें बखूबी जंचते हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से एक बढ़िया कैरेक्टर निभाए लेकिन हैरानी की बात ये है कि उन्हें अब तक ‘बेस्ट एक्टर’ के लिए नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला है. हालांकि उनकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया था, जिसके लिए उन्हें ये अवॉर्ड मिल सकता था. साल 2002 में उन्हें ‘द लेजेंड ऑफ भगत सिंह’ में भगत सिंह का रोल मिला था, जिसके लिए वे नेशनल अवॉर्ड जीत सकते थे लेकिन उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया था. कुछ समय पहले उन्होंने इस रोल को ठुकराने के पीछे का कारण भी बताया था.

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के पहले सीज़न के एक एपिसोड में आमिर खान ने अपने इस चुनाव के पीछे का कारण बताया था. उन्होंने भगत सिंह को पूरी सच्चाई के साथ दिखाने की अहमियत पर ज़ोर दिया. खासकर इस बात को देखते हुए कि वह एक ऐतिहासिक हस्ती थे, जिनकी उम्र कम थी और जिनमें असाधारण हिम्मत थी. आमिर खान को लगा कि 40 साल की उम्र में, वे उस युवा लड़के की भावना को ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे, जो इतने गहरे और बड़े बयान दे रहा था.

आखिर क्यों आमिर खान नहीं बने भगत सिंह?

आमिर खान ने कपिल शर्मा शो में कहा था कि भगत सिंह एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक हस्ती हैं. वे एक अनोखे इंसान थे. उन्होंने 22-23 साल की उम्र में जो किया, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. उनकी हिम्मत, वे निडर थे और ये एक बहुत ही दुर्लभ गुण है. इसकी खूबसूरती यह थी कि आप एक 23 साल के युवा को गवाह के कटघरे में खड़े देखते हैं, जिसकी मूंछें भी ठीक से नहीं आई हैं और वह इतने बड़े-बड़े बयान दे रहा है. अगर मैं उनका किरदार निभाता और कटघरे में वहां खड़ा होता, तो वो सही नहीं लगता.

उस समय मैं 40 साल का होने वाला था, तो ये अच्छा नहीं लगता. एक युवा लड़के का इस तरह की बातें कहने का जो अंदाज़ होता है, वह मुझमें नहीं आ पाता। मैंने राज (राजकुमार संतोषी) से कहा था कि वे किसी ऐसे लड़के को कास्ट करें जो अपनी शुरुआती युवावस्था में है यानी 20-22 साल का लड़का उस रोल के लिए फिट बैठता. वही असली भगत सिंह का किरदार निभा सकता था और इसीलिए मैंने वो फिल्म नहीं की थी.

राजकुमार संतोषी ने अजय देवगन को दिया किरदार

आमिर खान ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को ये सुझाव दिया था कि इस रोल के लिए किसी कम उम्र के एक्टर को कास्ट किया जाना चाहिए. हालांकि आमिर खान ने उनके इस सुझाव को ठुकरा दिया और ये रोल अजय देवगन को दे दिया. फिल्म में देवगन के अभिनय की खूब तारीफ हुई और उन्हें ‘बेस्ट एक्टर’ के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला.

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