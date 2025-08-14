Home > मनोरंजन > Aamir Khan ने बर्बाद कर दिए मेकर्स के करोड़ों रूपये, Coolie में कैमियो रोल को लेकर हो रही जोरदार ट्रोलिंग…सारी मेहनत हो गई बेकार!

Aamir Khan ने बर्बाद कर दिए मेकर्स के करोड़ों रूपये, Coolie में कैमियो रोल को लेकर हो रही जोरदार ट्रोलिंग…सारी मेहनत हो गई बेकार!

Aamir Khan Cameo In Coolie : फिल्म 'कुली' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में सुपरस्टार आमिर खान ने कैमियो रोल अदा किया है। लेकिन वह इसे लेकर अब ट्रोल होना शुरू हो गए हैं। इस फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 14, 2025 15:43:00 IST

Aamir Khan Cameo In Coolie
Aamir Khan Cameo In Coolie

Aamir Khan Cameo In Coolie : रजनीकांत की ‘कुली’ आज 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म की सीधी टक्कर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘वॉर 2’ के साथ है। दोनों फिल्मों को लेकर फिलहाल मिला-जुला रिव्यू देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को ये पिल्म खास लग रही है, वहीं कुछ लोगों को फिल्म जरा भी पसंद नहीं आई है। 

फिल्म कुली में आमिर खान का कैमियो

रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ में आमिर खान कैमियो रोल अदा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस रोल को लेकर वह अब सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होना शुरू हो गए है। कुछ लोगों को उनका किरदार अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो ये किरदार जरा भी पसंद नहीं आया। बता दें कि आमिर ने इस फिल्म में दहा का किरदार निभाया है। 

Saiyaara OTT Release Date: इस दिन से आप घर बैठे देख सकते हैं सैयारा फिल्म, नोट कर लीजिये तारीख

सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल 

सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- अब तक का सबसे बेकार कैमियो। इस कैप्शन के साथ उन्होंने आमिर की एक तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर में झूमर से सांप की तरह दिख रहा है।फिल्म में आमिर खान का किरदार महज 10 मिनट का है। वह फिल्म में रजनीकांत की तलाश करते हैं। इस फिल्म में उनका लुक काफी खतरनाक है। इस दौरान कॉमिक एलिमेंट भी फिल्म में जोड़ा गया है। 

20 करोड़ तक किया चार्ज 

गौरतलब हो कि, इस फिल्म में  श्रुति हासन, नागार्जुन, सत्यराज, आमिर खान कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस 10 मिनट के कैमियो के लिए आमिर ने 20 करोड़ तक चार्ज किया है। आमिर खान रजनीकांत और ‘कुली’ की टीम के लिए बहुत प्यार और सम्मान रखते हैं। इसी कारण उन्होंने इस फिल्म में कैमियो रोल के लिए हैं कर दी। 

Khushi Mukherjee: बोल्ड फैशन सेंस से खुशी ने मचाई इंटरनेट पर तबाही, तस्वीरे देख आपकी भी आंखें रह जाएंगी फटी की फटी

इस फिल्म के साथ होगी टक्कर 

बॉक्स ऑफिस पर कुली का मुकाबला वॉर 2 से होने जा रहा है। इस फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी मजबूत है। फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में दमदार एक्शन देखने को मिलने वाला है। 

Tags: aamir khanCoolie
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Aamir Khan ने बर्बाद कर दिए मेकर्स के करोड़ों रूपये, Coolie में कैमियो रोल को लेकर हो रही जोरदार ट्रोलिंग…सारी मेहनत हो गई बेकार!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aamir Khan ने बर्बाद कर दिए मेकर्स के करोड़ों रूपये, Coolie में कैमियो रोल को लेकर हो रही जोरदार ट्रोलिंग…सारी मेहनत हो गई बेकार!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aamir Khan ने बर्बाद कर दिए मेकर्स के करोड़ों रूपये, Coolie में कैमियो रोल को लेकर हो रही जोरदार ट्रोलिंग…सारी मेहनत हो गई बेकार!
Aamir Khan ने बर्बाद कर दिए मेकर्स के करोड़ों रूपये, Coolie में कैमियो रोल को लेकर हो रही जोरदार ट्रोलिंग…सारी मेहनत हो गई बेकार!
Aamir Khan ने बर्बाद कर दिए मेकर्स के करोड़ों रूपये, Coolie में कैमियो रोल को लेकर हो रही जोरदार ट्रोलिंग…सारी मेहनत हो गई बेकार!
Aamir Khan ने बर्बाद कर दिए मेकर्स के करोड़ों रूपये, Coolie में कैमियो रोल को लेकर हो रही जोरदार ट्रोलिंग…सारी मेहनत हो गई बेकार!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?