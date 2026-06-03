रीना-किरण के बाद अब गौरी के पति बनेंगे आमिर खान, तीसरी बार दूल्हा बनने को तैयार अभिनेता; इस दिन करेंगे शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर खान और गौरी स्प्रैट अगले महीन जुलाई में एक निजी समारोह में शादी करने वाले हैं. दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब शादी की डेट भी आ चुकी है. जानिए किस तारीख को रचाएंगे शादी.

कब कर रहे शादी?

रिपोर्ट्स के मु्ताबिक अभिनेता आमिर खान 5 जुलाई को अपने घर पर एक निजी समारोह में अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं. 61 वर्षीय अभिनेता और 47 वर्षीय गौरी स्प्रैट ने रजिस्टर्ड विवाह के माध्यम से अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने का फैसला किया है, जिसमें केवल उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही मौजूद रहेंगे. हालांकि, मेहमानों की सूची अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है, लेकिन उद्योग जगत में यह चर्चा है कि अभिनेता के मित्र और साथी सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान भी अपनी उपलब्धता के आधार पर उपस्थित हो सकते हैं.

आमिर खान के करीबी सूत्रों ने क्या बताया?

अभिनेता के करीबी सूत्रों ने बताया कि इस जोड़े ने हाल ही में अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने का फैसला किया है. सूत्र ने कहा, ‘दोनों ही इस समय आत्मविश्वास से भरे हैं और सिर्फ अपने रिश्ते का जश्न मनाना चाहते हैं. उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो एक निजी समारोह होगा जिसमें परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे.’

कब हुई थी दोनों की मुलाकात?

पिछले साल मुंबई में गौरी स्प्रैट के जन्मदिन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में आमिर खान ने मीडिया से गौरी का परिचय कराया था. इस दौरान उन्होंने अपने रिश्ते की पुष्टि की और बताया कि वे एक साल से अधिक समय से साथ हैं. उस समय शादी की संभावना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, ‘हम एक-दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं. हालांकि, 60 साल की उम्र में शादी शायद मेरे लिए उपयुक्त न हो, लेकिन देखते हैं.’

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