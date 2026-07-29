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‘आमिर खान को सबक सिखाना था…’ धमकी देने वाला ऑडियो वायरल, आरजू बिश्नोई का बड़ा दावा

5 जुलाई को हुई आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी दी जा रही थी. वहीं अब इसका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि इस ऑडियो में व्यक्ति खुद को आरजू बिश्नोई बता रहा है.

By: Deepika Pandey | Published: July 29, 2026 4:07:40 PM IST

आमिर खान
आमिर खान


Aamir Khan Threat: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को बीते दिनों कथित तौर पर धमकी मिली थी. ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि वो वही ऑडियो है, जिसके जरिए आमिर खान को धमकी दी गई थी. इसमें खुद को आरजू बिश्नोई बताने वाला शख्स अभिनेता को ‘सबक सिखाने’ की बात करता सुनाई दे रहा है. इस ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, वायरल ऑडियो में बोलने वाला व्यक्ति खुद को आरजू बिश्नोई बताता है और आमिर खान के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहते हुए उन्हें धमकी देता है. दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से सामने आया है. हालांकि ये वीडियो कितनी सच है, इसके बारे में पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है.

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आईपी एड्रेस का इस्तेमाल

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि धमकी भरा मैसेज और ऑडियो भेजने के लिए स्वीडन के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया. हालांकि, जांच में यह भी सामने आया कि भेजने वाले ने अपनी पहचान छिपाने के लिए VPN और टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया था. इसी वजह से वास्तविक लोकेशन का पता लगाने में दिक्कत आ रही है. सूत्रों का कहना है कि पुलिस फिलहाल ऑडियो और सोशल मीडिया पोस्ट की तकनीकी जांच कर रही है. अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. अधिकारियों का कहना है कि पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑडियो और मैसेज किसने भेजे और इनके पीछे कौन लोग हैं.

लव जिहाद के लगे आरोप

इधर, आमिर खान भी हाल के दिनों में अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहे हैं. उन्होंने 5 जुलाई को अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की थी. शादी में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. शादी के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. लोगों ने उन पर लव जिहाद के आरोप लगाए. इन चर्चाओं के बीच आमिर खान ने पहले ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर सफाई देते हुए कहा था कि उनके परिवार में अलग-अलग धर्मों के लोगों से शादियां हुई हैं और किसी पर भी धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला गया. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी गौरी स्प्रैट ने अपना धर्म नहीं बदला है.

ये भी पढ़ें: 26 की उम्र में पति की मौत, समाज के खिलाफ जाकर फिल्मों में रखा कदम, 40 साल के बेटे को खोया..जानिए उनकी दर्दभरी कहानी

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