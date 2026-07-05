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Aamir Khan Wedding Guest: गौरी स्प्रैट संग Aamir Khan ने रचाई तीसरी शादी, जानिए कौन लोग शादी में हुए शामिल

Aamir Khan Wedding Guest: खान ने मुंबई में गौरी स्प्रैट संग सादगी से कोर्ट मैरिज कर ली. शादी में परिवार के अलावा मुकेश अंबानी से लेकर एली अवराम जैसे चुनिंदा मेहमान शामिल हुए.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 5, 2026 6:10:51 PM IST

Aamir Khan Wedding Guest: गौरी स्प्रैट संग Aamir Khan ने रचाई तीसरी शादी, जानिए कौन लोग शादी में हुए शामिल


Aamir Khan Wedding Guest: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपनी लंबे समय से चर्चित साथी गौरी स्प्रैट के साथ सादगी भरे समारोह में शादी कर ली है. दोनों ने मुंबई के बांद्रा स्थित आमिर के घर पर कोर्ट मैरिज की, जहां केवल परिवार, करीबी रिश्तेदार और कुछ खास मेहमान ही मौजूद रहे. 60 साल की उम्र में आमिर की ये तीसरी शादी रही, जिसकी जानकारी उन्होंने कुछ समय पहले सार्वजनिक रूप से शेयर की थी. शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह समारोह चर्चा का विषय बना हुआ है.

 सीमित मेहमानों के बीच हुआ विवाह समारोह

आमिर खान ने अपनी शादी को बेहद निजी रखा और फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी भीड़ से दूरी बनाई. समारोह में केवल वे लोग शामिल हुए जो उनके निजी और पेशेवर जीवन में लंबे समय से करीबी रहे हैं. उद्योग, राजनीति, खेल और फिल्म जगत की कुछ जानी-मानी हस्तियों ने इस खास मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

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 मुकेश अंबानी ने दी शादी की शुभकामनाएं

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आमिर खान की शादी में शामिल होने पहुंचे. दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं. आमिर भी अंबानी परिवार के कई पारिवारिक आयोजनों में शामिल होते रहे हैं. भारी बारिश के बावजूद मुकेश अंबानी इस खास मौके पर आमिर को शुभकामनाएं देने पहुंचे.

 इरफान पठान भी बने समारोह का हिस्सा

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान भी आमिर खान के खास दोस्तों में गिने जाते हैं. उन्हें भी शादी का निमंत्रण मिला था और उन्होंने समारोह में पहुंचकर नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के दौरान उन्होंने मौजूद लोगों का अभिवादन भी किया.

 राज ठाकरे ने बढ़ाई समारोह की रौनक

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे भी शादी में शामिल हुए. आमिर खान और राज ठाकरे की दोस्ती लंबे समय से चर्चा में रही है. दोनों कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ नजर आ चुके हैं और एक-दूसरे के प्रति सम्मान भी जाहिर करते रहे हैं.

 आशुतोष गोवारिकर ने निभाई पुरानी दोस्ती

फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर भी इस निजी समारोह में पहुंचे. आमिर और आशुतोष की दोस्ती कई दशक पुरानी है. दोनों ने साथ मिलकर ‘लगान’ जैसी यादगार फिल्म दी, जिसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई. इस खास अवसर पर आशुतोष ने अपनी मौजूदगी से दोस्ती निभाई.

 एली अवराम भी पहुंचीं बधाई देने

एक्ट्रेस एली अवराम भी आमिर खान की शादी में शामिल होने वाली चुनिंदा मेहमानों में रहीं. इस दौरान वो गुलाबी रंग की साड़ी में नजर आईं. खराब मौसम और तेज बारिश के बावजूद उन्होंने समारोह में पहुंचकर आमिर और गौरी स्प्रैट को नई शुरुआत की शुभकामनाएं दीं.

 

Tags: aamir khanAamir Khan Wedding Guestambani newsentertainment newsGauri SprattRaj Thakre
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