जमीन पर बैठ कर किए दस्तखत, बेटे ने दी अंगूठी, तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान

Aamir Khan Third Marriage: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और गौरी स्प्रैट अब आधिकारिक तौर पर पति-पत्नी बन गए हैं. दोनों ने शनिवार, 5 जुलाई को अपने घर पर सादगी भरे समारोह में रजिस्टर मैरिज की. शादी में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया था. पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थीं. शादी के बाद दोनों की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में आमिर खान और गौरी स्प्रैट जमीन पर बैठकर शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं. उनके बीच गौरी का बेटा बैठा है, जबकि आमिर का बेटा आजाद भी वहीं मौजूद है. तस्वीर में आमिर की मां जीनत हुसैन समेत परिवार के कई सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं.

शादी में पहुंचे ये खास मेहमान

आमिर खान की शादी में करीब 150 मेहमान शामिल हुए. इनमें उनके दोस्त इरफान पठान, उद्योगपति मुकेश अंबानी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे, बेटी आयरा खान, बेटे जुनैद खान और परिवार के अन्य करीबी लोग शामिल थे.

कौन हैं गौरी स्प्रैट?

गौरी स्प्रैट पेशे से हेयर ड्रेसर हैं. वह पहले शादीशुदा रह चुकी हैं और उनका एक आठ साल का बेटा भी है. आमिर खान ने मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर पहली बार सार्वजनिक रूप से गौरी के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की थी. आमिर ने बताया था कि वह गौरी को करीब 25 साल से जानते हैं.

रीना दत्ता थीं पहली पत्नी

बता दें कि आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था. ऐसे में 1986 में दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज की थी. शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए बेटे जुनैद खान और बेटी आयरा खान. करीब 15 साल साथ रहने के बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गईं और 2002 में उनका तलाक हो गया. आज भी दोनों अपने बच्चों के लिए सम्मानजनक रिश्ता बनाए हुए हैं.

किरण राव से हुई थी दूसरी शादी

रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान की जिंदगी में किरण राव आईं. दोनों की मुलाकात फिल्म ‘लगान’ के सेट पर हुई थी, जहां किरण असिस्टेंट डायरेक्टर थीं. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और 28 दिसंबर 2005 को दोनों ने शादी कर ली. साल 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद का जन्म हुआ. हालांकि 2021 में दोनों अलग हो गए. तलाक के बाद भी आमिर और किरण बेटे की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं और अच्छे दोस्त हैं.