तीसरी शादी बनी मुसीबत! लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब आमिर खान! मिस्टर परफेक्शनिस्ट को दी धमकी, ‘इस आदमी को बर्दाश्त…’

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान, जिन्होंने हाल ही में तीसरी बार शादी की है, को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी मिली है.

ये धमकियां कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अर्जू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई नामक एक अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई थीं. वायरल पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि खान देश में ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा दे रहे हैं, और यह भी कहा गया है कि वे उन्हें “बर्दाश्त नहीं करेंगे.”

तीसरी शादी पर आमिर खान को मिली धमकी

हाल ही में गौरी से तीसरी शादी के बाद आमिर खान को बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है. इस पोस्ट में कहा गया, “मैं, आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई (लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप), यह कहना चाहते हैं कि आमिर खान जैसे लोग हमारे देश में ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है. हम इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसे जल्द ही इसके परिणाम भुगतने होंगे. यह सनातन धर्म और राष्ट्र के खिलाफ है.” इसमें आगे कहा गया, “हम अपने भाइयों, बहनों और साथी नागरिकों को आश्वासन देते हैं कि जो कोई भी ऐसे निंदनीय कृत्यों को बढ़ावा देगा, उससे हम अपने तरीके से निपटेंगे. जो लोग स्टारडम के नाम पर इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें चुप करा दिया जाएगा.”

श्रीगंगानगर केस का भी जिक्र

पोस्ट में, गैंगस्टरों ने पिछले महीने राजस्थान के श्री गंगानगर में एक 13 वर्षीय लड़की के कथित अपहरण, तस्करी और यौन उत्पीड़न का भी जिक्र किया और प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की. उसमें लिखा था, “हम राजस्थान के श्री गंगानगर में एक निर्दोष लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध का भी जिक्र करना चाहते हैं. प्रशासन ने सराहनीय काम किया है, लेकिन कुछ राजनीतिक नेता कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. यह हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है: जो भी उस निर्दोष लड़की के खिलाफ हुए अपराध में एक प्रतिशत भी शामिल था और कानून से बच निकला, उसे हम सजा देंगे. उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे राजनीतिक नेताओं को तुरंत हस्तक्षेप बंद कर देना चाहिए, अन्यथा उनका भी वही हश्र होगा जो उनका बचाव करने वालों का हुआ है. थोड़ी मानवता दिखाइए.” सूत्रों के अनुसार, पुलिस को फेसबुक और एक वॉयस नोट के माध्यम से कथित धमकी के बारे में जानकारी मिली है, जिसकी वे पुष्टि कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, मुंबई पुलिस को अभी तक आमिर खान या उनकी टीम की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है.