बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर चर्चा में है. लाल सिंह चड्ढा से आमिर खान के अबतक कई लुक्स सामने आए हैं. कुछ मेकर्स द्वारा शेयर किए गए हैं तो कुछ लीक हुए है. हाल ही में आमिर ने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग की, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

रविवार तड़के सुबह हावड़ा ब्रिज के पास शूटिंग करने के बाद आमिर को मध्य कोलकाता के अम्ह‌र्स्ट स्ट्रीट के पास देखा गया. इसकी भी कई फोटो सामने आई है. बता दें कि इससे पहले आमिर ने पंजाब के चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना और जालंधर सहित वाराणसी और जैसलमेर में भी शूटिंग कर चुके हैं.

आमिर खान ने कई फिल्में की हैं. लेकिन लाल चड्ढा के जैसा उनका खतरनाक लुक पहले कभी नहीं देखा गया. इस अवतार में पहली नजर में उन्हें पहचानना भी मुश्किल है. इस फिल्म के लिए आमिर ने काफी मेहनत की है. यहां तक की उन्होंने अपना वजन 20 कम भी किया है.

लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के साथ करीना कपूर खान स्क्रीन शेयर कर रही है. इससे पहले दोनों थ्री इंडियट्स और तलाश जैसे फिल्मों में नजर आ चुके हैं. लंबे समय बाद दोनों को फिर से एक साथ देखा जाएगा.खबरों के अनुसार लाल सिंह चड्ढा अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके रिलीज डेट की घोषणा नहीं की गई है.

फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्क्रिप्ट अतुल कुलकर्णी द्वारा लिखी गई है और इसका निर्देशन अद्वैत चंदन कर रहे हैं. लाल सिंह चड्ढा साल 1994 में रिलीज हुई ऑस्कर वीनिंग फिल्म है फॉरेस्ट गम्प की हिंदी रिमेक है. फॉरेस्ट गम्प में रॉबिन राइट के साथ टॉम हैंक्स नजर आए थे.

