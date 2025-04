पहली बार गर्लफ्रेंड गौरी के साथ नजर आए आमिर खान, China में लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में… देखें Video

Aamir Khan Girlfriend: अमीर खान ने अपने जीवन को लेकर एक खुलासा किया है. आमिर अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर चाइना में गौरी नाम की एक महिला को डेट कर रहे हैं. इस खुलासे से दोनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. इन दोनों को एक साथ इवेंट में देखा गया है.

आमिर खान का एक वीडियो सामने आया है, जो चाइना का है. इस वीडियो में दोनों एक साथ काफी प्यारे दिखाई दे रहे हैं. आमिर ब्लैक कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं और उन्होंने शॉल भी ओढ़ रखी है जो सुंदर दिखाई दे रही है. वहीं दूसरी ओर गौरी साड़ी पहने नजर आ रही हैं.

AamirKhan in Macao just now!!!#aamirkhan pic.twitter.com/iAa7A2nNL5

— 𝓙𝓾𝓵𝓵𝓮𝓸𝓿𝓸 (@ITSS_ALLGOODMAN) April 12, 2025