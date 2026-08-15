पूर्व पत्नी किरण राव संग दिखे आमिर खान, बेटा आजाद फफक कर रोता दिखा; आखिर क्या हुआ ऐसा?

हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता आमिर खान को मुंबई के एक पेट क्लिनिक के बाहर अपनी एक्स वाइफ किरण राव और बेटे आजाद राव खान के साथ देखा गया. इसमें आजाद भावुक नजर आ रहे हैं, जबकि आमिर हाथ में पेट कैरियर लिए दिखे. इसने एक्टर के फैंस को हैरान कर दिया है. जानें पूरी बात.

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में, आमिर और किरण को आज़ाद के साथ क्लिनिक से बाहर निकलते देखा जा सकता है. वीडियो में एक्टर का बेटा आज़ाद रोता हुआ दिख रहा है, जबकि आमिर-किरण भी परेशान दिख रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि आमिर खान एक बिल्ली का कैरियर लिए हुए दिख रहे हैं, जबकि परिवार बाहर निकल रहा है. हालांकि, इन विज़ुअल्स से तुरंत यह अंदाज़ा लगने लगा कि क्या परिवार का कोई पालतू जानवर बीमार है.

हालांकि, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या हुआ था. आमिर और किरण ने क्लिनिक विज़िट के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है, न ही उन्होंने कहा है कि उनके किसी पालतू जानवर की मौत हुई है। ऑनलाइन चल रहे दावे सिर्फ़ वीडियो पर आधारित अंदाज़े हैं.

क्या बोल रहे नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस परेशान दिख रहे हैं. एक यूजर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि उसका पालतू कुत्ता या बिल्ली ठीक नहीं है.’ वहीं, दूसरे ने लिखा, ‘हो सकता है कि किसी पालतू जानवर की जान चली गई हो.’

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