Aamir Khan Properties : 1-2 नहीं… आमिर खान के पास हैं 28 घर! जानिए शादी के बाद किस आलीशान आशियाने में रहेंगी गौरी स्प्रैट?

Aamir Khan Properties: इन दिनों आमिर खान अपनी तीसरी शादी को लेकर काफी चर्चे में हैं. शादी 5 जुलाई को होने वाली है. ऐसे में इस समय लोग बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की लग्जरी लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो सर्च कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि TOI के मुताबिक उन्होंने सालों पहले उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद में अपने पुश्तैनी परिवार की 22 संपत्तियां खरीदकर सबका ध्यान खींचा था और उनके पास 6 और घर हैं जो कि मुंबई और विदेश में है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि शादी के बाद गौरी स्प्रैट आमिर खान के किस आलीशान घर में रहने वाली हैं. आइए जानते हैं आमिर खान की करोड़ों की प्रॉपर्टीज के बारे में.

आमिर खान ने सालों पहले उत्तर प्रदेश में शाहाबाद, हरदोई में 22 पुश्तैनी मकान खरीदे थे. ये संपत्तियां पहले उनके चाचा नासिर हुसैन और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम थीं. आमिर ने बताया कि ये फैसला उन्होंने भावनात्मक जुड़ाव के कारण लिया, क्योंकि वो अपने परिवार की विरासत को बचाकर रखना चाहते थे.

खेती करने का भी है सपना

आमिर खान का कहना है कि भले ही उन्होंने शाहाबाद में ज्यादा समय नहीं बिताया हो, लेकिन ये उनकी जड़ों से जुड़ी जगह है. उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में वो खेती करना चाहते हैं और ये जमीन उसके लिए बिल्कुल सही है.

कहां रहेंगी गौरी स्प्रैट?

आमिर खान के घरों का कलेक्शन देख लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर एक्टर की होने वाली तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट शादी के बाद किस घर में रहेंगी तो आपको बता दें कि इसकी तो जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन रहेंगी तो वो आमिर खान के साथ किसी मुंबई वाले घर में ही.

मुंबई में हैं कई लग्जरी अपार्टमेंट

आमिर खान मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल इलाके की विर्गो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में करीब 12 अपार्टमेंट के मालिक हैं. फिलहाल ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट के दौर से गुजर रही है. इसी वजह से उन्होंने पास के विलनोमोना अपार्टमेंट्स में चार लग्जरी फ्लैट किराए पर लिए हैं.

पंचगनी में है करोड़ों का फार्महाउस

महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन पंचगनी में आमिर खान का 2 एकड़ में फैला शानदार फार्महाउस है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. ये प्रॉपर्टी आमिर के पसंदीदा ठिकानों में से एक मानी जाती है.

विदेश में भी है लग्जरी बंगला

भारत के अलावा आमिर खान के पास अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बेवर्ली हिल्स में भी एक शानदार लग्जरी मेंशन होने की खबरें हैं. ये प्रॉपर्टी उनकी अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों में शामिल है.

28 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के मालिक हैं आमिर खान

रिपोर्ट्स के अनुसार, आमिर खान के पास भारत और विदेश में मिलाकर 28 से अधिक प्रॉपर्टीज हैं. इनमें पुश्तैनी मकान, मुंबई के लग्जरी अपार्टमेंट, पंचगनी का फार्महाउस और विदेश में मौजूद आलीशान बंगला शामिल हैं. यही वजह है कि आमिर खान बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रॉपर्टी मालिक सितारों में गिने जाते हैं.