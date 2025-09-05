Aamir Khan की भतीजी का बोल्ड वीडियो वायरल, डीप नेक टॉप पहन ऐसे झुकी, दिख गया सबकुछ

Zayn Marie Khan Bold Video: बॉलीवुड स्टार्स के साथ-साथ उनके परिवार के लोग भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इसी कड़ी में आमिर खान (Aamir Khan) की भतीजी और एक्ट्रेस जेन मैरी खान (Zayn Marie Khan) का नाम भी जुड़ गया है। जेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी कैट के साथ खेलती और मस्ती करती दिख रही हैं। हालांकि, फैंस की नज़रें जेन और कैट के क्यूट मोमेंट्स से ज्यादा उनके बोल्ड लुक पर टिक गई हैं।

डीप नेक टॉप पहनी नजर आईं जेन

वीडियो में जेन खान ने डीप नेक टॉप पहना हुआ है। कैमरे के सामने झुकते ही उनका क्लीवेज दिखने लगता है। यही वजह है कि फैंस इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और ये तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उन्हें भला-बुरा कहकर ट्रोल भी कर रहे हैं।

देखें ट्वीट:

मुझे तो लगता है सारा कसूर इन जैसी लड़कियों का जो फैशन के नाम पर सब कुछ दिखा रही है।हम लड़कों को बोलते हैं बिगाड़े हुए हैं।आपके कर्म इतने अच्छे हैं लड़के क्या करें..लाइक कमेंट फॉलोअर्स होना चाहिए बस कुछ भी दिखा दो इसके लिया तमाशा बना दिया .किसी को गलत लगी मेरी बात तो माफ करना भiई — Kamal Bagri🇮🇳 (@kamal_bagr99324) September 3, 2025

X पर एक यूज़र कमल बागड़ी लिखते हैं- ‘मुझे तो लगता है कसूर इन जैसी लड़कियों का है, जो फैशन के नाम पर सब कुछ दिखा रही हैं। फिर लोग लड़कों को बिगड़ा हुआ बोलते हैं। असल में समस्या तो यहीं से शुरू होती है।’

यूजर के इस कमेंट ने भी सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने यूजर की राय को सही बताया है, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे महिला की पर्सनल चॉइस बताते हुए गलत ठहराया।

2016 में किया था डेब्यू

जेन खान ने साल 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसमें आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान, रत्ना पाठक और रजत कपूर जैसे स्टार्स थे। इसके बाद वे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ मिसेज सीरियल किलर में भी नज़र आईं थीं। इसके अलावा उन्हें ‘मोनिका ओ माए डार्लिंग’ जैसी फिल्मों में भी देखा गया था हालांकि, जेन का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा। जेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इससे पहले वह वेकेशन तस्वीरों की वजह से वायरल हुई थीं जहां उनका बिकिनी अवतार नजर आया था।