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तीन रिश्ते, एक सुपरस्टार! रीना से किरण और फिर गौरी तक, आमिर खान की लव लाइफ का पूरा सफर

आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी कर ली है. उन्होंने इस बार अपनी पुरानी दोस्त और लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गैरी स्प्रैट से एक निजी समारोह में रजिस्टर्ड मैरिज की है. आमिर की जिंदगी की तीनों लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं हैं.

By: Deepika Pandey | Published: July 5, 2026 2:52:26 PM IST

आमिर खान लव लाइफ
आमिर खान लव लाइफ


Aamir Khan Love Life: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे हैं। उनकी लव लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। पहली मोहब्बत पड़ोस की लड़की से हुई, फिर दूसरी शादी अपनी फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर से की और अब 61 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी को एक और मौका देते हुए गौरी स्प्रैट से शादी कर ली है।

पहली नजर का प्यार बना शादी तक का सफर

आमिर खान जब सिर्फ 20 साल के थे, तब उनकी नजर अपने घर के सामने रहने वाली रीना दत्ता पर पड़ी. दोनों अलग-अलग इमारतों में रहते थे और अक्सर खिड़की से एक-दूसरे को देखते थे. धीरे-धीरे आमिर को एहसास हुआ कि उन्हें रीना से प्यार हो गया है. दोस्त की मदद से दोनों की पहली मुलाकात हुई. आमिर ने बिना घुमाए-फिराए अपने दिल की बात कह दी लेकिन रीना ने शुरुआत में साफ इनकार कर दिया. इससे आमिर का दिल टूट गया और उन्होंने उनसे मिलना-जुलना भी कम कर दिया.

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करीब एक महीने बाद रीना खुद आमिर से मिलने पहुंचीं और बताया कि वह भी उन्हें पसंद करती हैं. उस दिन उन्होंने सिर्फ परिवार के डर की वजह से ‘ना’ कहा था. यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई. 

10 रुपये में की थी कोर्ट मैरिज

दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन तक परिवार से छिप नहीं सका. रीना के घरवालों को जब दोनों के प्यार का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन आमिर और रीना पीछे हटने वाले नहीं थे. साल 1986 में दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली. कहा जाता है कि इस शादी में सिर्फ 10 रुपये खर्च हुए थे. कुछ समय तक दोनों ने अपनी शादी को सबसे छिपाकर रखा. बाद में परिवार ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. शादी के बाद उनके घर दो बच्चों, जुनैद और आयरा का जन्म हुआ. करीब 15 साल तक साथ रहने के बाद साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया.

तलाक के बाद मुश्किल दौर से गुजरे आमिर

रीना से अलग होना आमिर के लिए आसान नहीं था. उन्होंने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया कि यह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था. वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहे और खुद को लोगों से दूर कर लिया. हालांकि, रिश्ता खत्म होने के बाद भी उन्होंने कभी रीना या अपने परिवार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया. दोनों आज भी अपने बच्चों के लिए सम्मानजनक रिश्ता बनाए हुए हैं.

किरण राव से शुरू हुई दूसरी लव स्टोरी

रीना से अलग होने के कुछ समय बाद आमिर की जिंदगी में किरण राव की एंट्री हुई. दोनों की मुलाकात फिल्म लगान के दौरान हुई, जहां किरण असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थीं. शुरुआत में दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और एक लंबी फोन कॉल के बाद दोनों को एहसास हुआ कि वे एक-दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं. साल 2005 में आमिर और किरण ने शादी कर ली. बाद में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद का जन्म हुआ.

शादी टूटी लेकिन दोस्ती नहीं

करीब 16 साल साथ रहने के बाद 2021 में आमिर और किरण ने अलग होने का फैसला किया।. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि उनका रिश्ता सिर्फ पति-पत्नी के रूप में खत्म हुआ है. वे आज भी अच्छे दोस्त हैं और बेटे आजाद की परवरिश मिलकर कर रहे हैं. दोनों कई मौकों पर साथ नजर आते हैं और एक-दूसरे के काम की तारीफ भी करते हैं.

61 साल की उम्र में जिंदगी को दिया नया मौका

दो शादियों के टूटने के बाद आमिर खान ने एक बार फिर अपनी जिंदगी में प्यार को जगह दी. अब उन्होंने गौरी स्प्रैट से शादी कर ली है. शादी बेहद सादगी से उनके घर पर रजिस्टर्ड मैरिज के जरिए हुई, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी लोग शामिल हुए. गौरी स्प्रैट भी पहले शादीशुदा रह चुकी हैं और उनका एक बेटा है. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे और धीरे-धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता गया. दोनों रिलेशनशिप में आए और फिर शादी कर ली.

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